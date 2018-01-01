Мбаппе пропустит матч ЛЧ против Реала из-за травмы спины

Травма юного форварда ПСЖ Киллиана Мбаппе оказалась гораздо серьезнее, чем изначально думали врачи.

Молодой нападающий ПСЖ Киллиан Мбаппе получил два жестких удара в матче против Лиона в течение первого тайма. Вначале он столкнулся с Уссемом Ауаром и в результате этого у него на голове пошла кровь. Через небольшой промежуток времени его снес в штрафной голкипер “львов“ Антони Лопес. После этого 19-летнего футболиста заменили на Юлиана Дракслера.

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Как сообщает ESPN, повреждение Мбаппе во время столкновения с Лопесом оказалось гораздо серьезнее, чем изначально посчитали врачи. Киллиан повредил спину. На восстановление уйдет приблизительно два месяца. Таким образом, француз не сможет помочь своей команде в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала, которые состоятся 14 февраля и 6 марта.

Напомним, что в матче против Лиона был удален защитник ПСЖ Дани Алвес, что стоило парижанам победы. Однако футболист раскритиковал действия арбитра и заявил, что у него большие яйца и он не прогнется.

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