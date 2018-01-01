Динамо и Шахтер в списке лучших команд Кубка/Лиги чемпионов всех времен

УЕФА сделал сводную турнирную таблицу за всю историю Кубка / Лиги чемпионов.

Динамо в списке лучших команд Кубка/Лиги чемпионов всех времен ФК Динамо Киев

Наиболее успешным является мадридский Реал – он расположился на первой строчке среди лучших клубов Европы.

Что касается украинских команд, то Динамо занимает 11-ю строчку, а Шахтер – 31-е место.

Кроме того в список попал Металлист – 326-е место.

ТОП-10 выглядит следующим образом:

1. Реал

2. Бавария

3. Барселона

4. МЮ

5. Ювентус

6. Милан

7. Бенфика

8. Порту

9. Ливерпуль

10. Арсенал

11. Динамо Киев

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31. Шахтер.

Ранее сообщалось, что Динамо может вернуть игрока сборной Украины.