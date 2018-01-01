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Динамо и Шахтер в списке лучших команд Кубка/Лиги чемпионов всех времен

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УЕФА сделал сводную турнирную таблицу за всю историю Кубка / Лиги чемпионов.
Динамо в списке лучших команд Кубка/Лиги чемпионов всех времен
Динамо в списке лучших команд Кубка/Лиги чемпионов всех времен
ФК Динамо Киев

Наиболее успешным является мадридский Реал – он расположился на первой строчке среди лучших клубов Европы.

Что касается украинских команд, то Динамо занимает 11-ю строчку, а Шахтер – 31-е место.

Кроме того в список попал Металлист – 326-е место.

ТОП-10 выглядит следующим образом:

1. Реал
2. Бавария
3. Барселона
4. МЮ
5. Ювентус
6. Милан
7. Бенфика
8. Порту
9. Ливерпуль
10. Арсенал
11. Динамо Киев
----------------
31. Шахтер.

Ранее сообщалось, что Динамо может вернуть игрока сборной Украины.

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Теги: Динамо Киев, Шахтер, Лига Чемпионов, футбол
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