Динамо и Шахтер в списке лучших команд Кубка/Лиги чемпионов всех времен
УЕФА сделал сводную турнирную таблицу за всю историю Кубка / Лиги чемпионов.
Наиболее успешным является мадридский Реал – он расположился на первой строчке среди лучших клубов Европы.
Что касается украинских команд, то Динамо занимает 11-ю строчку, а Шахтер – 31-е место.
Кроме того в список попал Металлист – 326-е место.
ТОП-10 выглядит следующим образом:
1. Реал
2. Бавария
3. Барселона
4. МЮ
5. Ювентус
6. Милан
7. Бенфика
8. Порту
9. Ливерпуль
10. Арсенал
11. Динамо Киев
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31. Шахтер.
Ранее сообщалось, что Динамо может вернуть игрока сборной Украины.
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