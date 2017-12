Мбаппе восхищался в детстве Роналду, но теперь хочет его победить

ПСЖ встретится с мадридским Реалом в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов. Нападающий французского клуба Киллиан Мбаппе пообещал сделать все, чтобы одолеть испанский клуб и приблизиться к завоеванию трофея.

Читай также: Реал контактировал с Мбаппе перед его трансфером в ПСЖ

“Криштиану Роналду - герой моего детства. Я испытал огромный восторг от встречи с ним во время посещения базы Реала.

Но я боец, и самое важное для меня - это победа. Когда я был младше, я восхищался Роналду, но теперь с этим покончено. Я отправляюсь на Сантьяго Бернабеу для того, чтобы побеждать.

Читай также: Мбаппе - о будущем: Хочу работать тренером в Монако или ПСЖ

Криштиану выиграл пять Золотых мячей. Он отличный игрок, но и я тоже. В нашей команде есть Неймар, который, я думаю, очень похож на Роналду. А вот у Кавани я учусь быть бомбардиром“, - приводит слова Мбаппе Goal.

Kylian Mbappe on Cristiano Ronaldo: “I admired him when I was younger, but that ended. Now I go to the Bernabeu to play and to win.“ pic.twitter.com/NQLrQuPGN8