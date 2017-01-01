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Мбаппе восхищался в детстве Роналду, но теперь хочет его победить

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Юный форвард ПСЖ Киллиан Мбаппе готов одолеть кумира своего детства в матче Лиги чемпионов.
Киллиан Мбаппе
Киллиан Мбаппе
Getty Images

ПСЖ встретится с мадридским Реалом в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов. Нападающий французского клуба Киллиан Мбаппе пообещал сделать все, чтобы одолеть испанский клуб и приблизиться к завоеванию трофея.

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“Криштиану Роналду - герой моего детства. Я испытал огромный восторг от встречи с ним во время посещения базы Реала.

Но я боец, и самое важное для меня - это победа. Когда я был младше, я восхищался Роналду, но теперь с этим покончено. Я отправляюсь на Сантьяго Бернабеу для того, чтобы побеждать.

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Криштиану выиграл пять Золотых мячей. Он отличный игрок, но и я тоже. В нашей команде есть Неймар, который, я думаю, очень похож на Роналду. А вот у Кавани я учусь быть бомбардиром“, - приводит слова Мбаппе Goal.

Напомним, что форварду ПСЖ Киллиану Мбаппе исполнилось 19 лет и Неймар устроил ему незабываемый день рождения.

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Теги: Киллиан Мбаппе, ПСЖ, Криштиану Роналду, Реал, Лига Чемпионов, футбол
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