Полузащитник Челси Эден Азар не пожалел комплиментов в адрес своего соперника в Лиге чемпионов.

Хавбек Челси Эден Азар поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка с испанской Барселоной в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

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“За последние 10-15 лет не было команды, которая по уровню приблизилась бы к Барселоне, и нет футболиста, который был бы подобен Лионелю Месси.

Это будут невероятные встречи и огромный опыт для меня лично. Я просто хочу как можно скорее выйти на поле“, - приводит слова Азара El Mundo Deportivo.

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В текущем розыгрыше Лиги чемпионов бельгийский футболист принял участи в 6 матчах за Челси, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Напомним, что согласно расписанию 1/8 финала Лиги чемпионов Челси сыграет против Барселоны на своем поле 20 февраля, а ответный матч состоится 14 марта.

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