Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Азар: За последние 10-15 лет не было никого, кто бы приблизился к Барселоне и Месси

Комментариев: 0
Полузащитник Челси Эден Азар не пожалел комплиментов в адрес своего соперника в Лиге чемпионов.
Эден Азар
Эден Азар
Getty Images

Хавбек Челси Эден Азар поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка с испанской Барселоной в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Читай также: Экс-игрок Манчестер Юнайтед: В кошмарах я вижу Азара

“За последние 10-15 лет не было команды, которая по уровню приблизилась бы к Барселоне, и нет футболиста, который был бы подобен Лионелю Месси.

Это будут невероятные встречи и огромный опыт для меня лично. Я просто хочу как можно скорее выйти на поле“, - приводит слова Азара El Mundo Deportivo.

Читай также: Реал начал переговоры с Челси по трансферу Азара

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов бельгийский футболист принял участи в 6 матчах за Челси, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Напомним, что согласно расписанию 1/8 финала Лиги чемпионов Челси сыграет против Барселоны на своем поле 20 февраля, а ответный матч состоится 14 марта.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber. 

Поделись:
Теги: Эден Азар, Челси, Барселона, Лига Чемпионов, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь