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Букмекеры определили главного фаворита Лиги чемпионов

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Представляем вашему вниманию котировки букмекеров на главный клубный турнир Европы.
Букмекеры определили главного фаворита Лиги чемпионов
Букмекеры определили главного фаворита Лиги чемпионов
uefa.com

После жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов букмекеры определили фаворитов турнира.

Аналитики считают, что наилучшие шансы имеет Барселона (3,5).

В число основных претендентов также входят Манчестер Сити (4,0), Бавария (4,8) и Реал (5,5).

Следом идут Ювентус (9,0) и Ливерпуль (12,0).

Аутсайдерами являются Севилья и Рома (61,0 – обе команды).

Напомним, стартовые матчи пройдут 3 и 4 апреля, а ответные поединки запланированы на 10 и 11 апреля.

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Теги: Лига Чемпионов, прогноз, победитель, букмекеры, футбол
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