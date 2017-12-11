Шахтер в Лиге чемпионов: расписание и результаты матчей

Вашему вниманию расписание, турнирная таблица, а также результаты матчей донецкого Шахтера в Лиге чемпионов.

Стартовый состав донецкого Шахтера на матч 1-го тура против Наполи ФК Шахтер

Шахтер в сезоне-2017/18 стал единственным представителем Украины на групповом этапе Лиги чемпионов, пробившись в основной раунд в ранге чемпиона своей страны.

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Соперниками "горняков" по группе F стали Манчестер Сити, Наполи и Фейеноорд, где подопечные Паулу Фонсеки заняли второе место, пропустив вперед лишь английский клуб.

По итогам жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов "оранжево-черным" досталась Рома.

Бомбардиры :

Бернард – 3;

Феррейра – 3;

Марлос – 2;

Фред – 2;

Тайсон – 1;

Исмаили – 1.

Расписание матчей :

– Плей-офф

13.03 (21:45) Рома – Шахтер

21 февраля

Шахтер – Рома 2:1

Голы: Феррейра, 52, Фред, 71 — Ундер, 41.

Шахтер: Пятов, Бутко, Ракицкий, Кривцов (Ордец, 45+3), Исмаили, Степаненко, Фред, Марлос, Тайсон, Бернард, Феррейра.

Рома: Алиссон, Флоренци (Бруно Перес, 72), Фасио, Манолас, Коларов, Де Росси, Строотман, Ундер (Жерсон, 72), Наингголан, Перотти, Джеко.

Предупреждения: Феррейра, Тайсон – Перотти.

– Групповой этап

Группа F Команда И В Н П М О 1. Манчестер Сити 6 5 0 1 14-5 15 2. Шахтер 6 4 0 2 9-9 12 3. Наполи 6 2 0 4 11-11 6 4. Фейеноорд 6 1 0 5 5-14 3

6 декабря

Шахтер – Манчестер Сити 2:1

Голы: Бернард, 26, Исмаили, 31 – Агуэро, 90+3 (с пенальти)

Шахтер: Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили (Азеведо, 64), Фред, Степаненко, Марлос (Коваленко, 82), Тайсон, Бернард, Феррейра (Хочолава, 88)

Манчестер Сити: Эдерсон, Мангаля, Фернандиньо (Агуэро, 69), Адарабиойо, Данило, Туре, Гюндоган, Фоден, Б. Силва, Жезус, Сане (Диас, 62)

Предупреждения: Ракицкий – Данило, Гюндоган

21 ноября

Наполи – Шахтер 3:0

Голы: Инсинье, 56, Зелински, 81, Мертенс, 83

Наполи: Рейна, Хисай, Альбиоль, Кирикеш, Маджо, Гамшик (Рог, 77), Зелински (Мариу Руи, 86), Диавара, Кальехон, Мертенс, Инсинье (Аллан, 65)

Шахтер: Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Степаненко (Алан Патрик), Фред, Марлос (Дентиньо, 79), Тайсон, Бернард, Феррейра

Предупреждения: Маджо, Кирикеш, Рейна – Исмаили, Феррейра

1 ноября

Шахтер – Фейеноорд 3:1

Голы: Феррейра, 14, Марлос, 17, 68 – Йоргенсен, 12

Шахтер: Пятов, Бутко, Хочолава, Ордец, Исмаили, Фред, Степаненко, Марлос, Тайсон, Бернард (Алан Патрик, 72), Феррейра (Дентиньо, 89)

Фейеноорд: Джонс, Ньюкооп, Тапиа (Дикс, 72), Жюст, Хапс, Амрабат, Эль-Ахмади, Вильена, Бергейс, Йоргенсен (Ларссон, 80), Боэтиус

Предупреждения: Хочолава – Бергейс, Эль Ахмади

17 октября

Фейеноорд – Шахтер 1:2

Голы: Бергейс, 7 – Бернард, 25, 53

Фейеноорд: Джонс, Ньюкооп (Тоорнстра, 61) Сен-Жюст, ван Беек (Крамер, 77), Хапс, Эль-Ахмади, Вильена, Бергейс, Амрабат, Боэтиус, Йоргенсен (Ларссон, 67)

Шахтер: Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Фред, Степаненко, Марлос (Зубков, 90+2), Тайсон, Бернард (Коваленко, 70), Феррейра (Хочолава, 76)

Предупреждения: Амрабат, Эль Ахмади – Тайсон, Ракицкий, Коваленко, Бутко

Удаление: Ракицкий, 75

26 сентября

Манчестер Сити – Шахтер 2:0

Голы: Де Брюйне, 48, Стерлинг, 90

На 72-й минуте матча Серхио Агуэро не реализовал пенальти.

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф, Де Брюйне, Фернандиньо, Силва (Гюндоган, 81), Жезус (Стерлинг, 55), Агуэро (Б. Силва), Сане

Шахтер: Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Фред (Коваленко, 90+1), Степаненко, Марлос (Дентиньо, 78), Тайсон, Бернард (Петряк, 89), Феррейра

Предупреждения: Ордец

13 сентября

Шахтер – Наполи 2:1

Голы: Тайсон, 15, Феррейра, 58 – Милик (с пенальти), 72

Шахтер: Пятов, Срна, Ордец (Хочолава, 90+2), Ракицкий, Исмаили, Фред, Степаненко, Марлос (Коваленко, 77), Тайсон, Бернард, Феррейра (Дентиньо, 88)

Наполи: Рейна, Хисай, Альбиоль, Кулибали, Гулям, Гамшик (Мертенс, 60), Диавара, Зьелински (Аллан, 67), Кальехон, Милик, Инсинье

Предупреждения: Фред, Степаненко – Инсинье, Мертенс, Кулибали