Шахтер в Лиге чемпионов: 12 голов, Бернард и Феррейра – лучшие бомбардиры
Шахтер в сезоне-2017/18 стал единственным представителем Украины на групповом этапе Лиги чемпионов, пробившись в основной раунд в ранге чемпиона своей страны.
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Соперниками "горняков" по группе F стали Манчестер Сити, Наполи и Фейеноорд, где подопечные Паулу Фонсеки заняли второе место, пропустив вперед лишь английский клуб.
По итогам жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов "оранжево-черным" досталась Рома.
Бомбардиры:
Бернард – 3;
Феррейра – 3;
Марлос – 2;
Фред – 2;
Тайсон – 1;
Исмаили – 1.
Расписание матчей:
– Плей-офф
13 марта
Рома – Шахтер 1:0
Гол: Джеко, 52
Рома: Алиссон, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Де Росси, Строотман, Ундер (Жерсон, 65), Наингголан, Перотти, Джеко (Эль Шаарави, 89).
Шахтер: Пятов, Бутко, Ракицкий, Ордец, Исмаили, Степаненко (Патрик, 74), Фред, Марлос (Дентиньо, 82), Тайсон, Бернард, Феррейра.
Предупреждения: Флоренци, Манолас – Степаненко, Фред, Феррейра
Удаление: Ордец, 79 (фол последней надежды)
21 февраля
Шахтер – Рома 2:1
Голы: Феррейра, 52, Фред, 71 — Ундер, 41.
Шахтер: Пятов, Бутко, Ракицкий, Кривцов (Ордец, 45+3), Исмаили, Степаненко, Фред, Марлос, Тайсон, Бернард, Феррейра.
Рома: Алиссон, Флоренци (Бруно Перес, 72), Фасио, Манолас, Коларов, Де Росси, Строотман, Ундер (Жерсон, 72), Наингголан, Перотти, Джеко.
Предупреждения: Феррейра, Тайсон – Перотти.
– Групповой этап
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1.
|Манчестер Сити
|6
|5
|0
|1
|14-5
|15
|2.
|Шахтер
|6
|4
|0
|2
|9-9
|12
|3.
|Наполи
|6
|2
|0
|4
|11-11
|6
|4.
|Фейеноорд
|6
|1
|0
|5
|5-14
|3
6 декабря
Шахтер – Манчестер Сити 2:1
Голы: Бернард, 26, Исмаили, 31 – Агуэро, 90+3 (с пенальти)
Шахтер: Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили (Азеведо, 64), Фред, Степаненко, Марлос (Коваленко, 82), Тайсон, Бернард, Феррейра (Хочолава, 88)
Манчестер Сити: Эдерсон, Мангаля, Фернандиньо (Агуэро, 69), Адарабиойо, Данило, Туре, Гюндоган, Фоден, Б. Силва, Жезус, Сане (Диас, 62)
Предупреждения: Ракицкий – Данило, Гюндоган
21 ноября
Наполи – Шахтер 3:0
Голы: Инсинье, 56, Зелински, 81, Мертенс, 83
Наполи: Рейна, Хисай, Альбиоль, Кирикеш, Маджо, Гамшик (Рог, 77), Зелински (Мариу Руи, 86), Диавара, Кальехон, Мертенс, Инсинье (Аллан, 65)
Шахтер: Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Степаненко (Алан Патрик), Фред, Марлос (Дентиньо, 79), Тайсон, Бернард, Феррейра
Предупреждения: Маджо, Кирикеш, Рейна – Исмаили, Феррейра
1 ноября
Шахтер – Фейеноорд 3:1
Голы: Феррейра, 14, Марлос, 17, 68 – Йоргенсен, 12
Шахтер: Пятов, Бутко, Хочолава, Ордец, Исмаили, Фред, Степаненко, Марлос, Тайсон, Бернард (Алан Патрик, 72), Феррейра (Дентиньо, 89)
Фейеноорд: Джонс, Ньюкооп, Тапиа (Дикс, 72), Жюст, Хапс, Амрабат, Эль-Ахмади, Вильена, Бергейс, Йоргенсен (Ларссон, 80), Боэтиус
Предупреждения: Хочолава – Бергейс, Эль Ахмади
17 октября
Фейеноорд – Шахтер 1:2
Голы: Бергейс, 7 – Бернард, 25, 53
Фейеноорд: Джонс, Ньюкооп (Тоорнстра, 61) Сен-Жюст, ван Беек (Крамер, 77), Хапс, Эль-Ахмади, Вильена, Бергейс, Амрабат, Боэтиус, Йоргенсен (Ларссон, 67)
Шахтер: Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Фред, Степаненко, Марлос (Зубков, 90+2), Тайсон, Бернард (Коваленко, 70), Феррейра (Хочолава, 76)
Предупреждения: Амрабат, Эль Ахмади – Тайсон, Ракицкий, Коваленко, Бутко
Удаление: Ракицкий, 75
26 сентября
Манчестер Сити – Шахтер 2:0
Голы: Де Брюйне, 48, Стерлинг, 90
На 72-й минуте матча Серхио Агуэро не реализовал пенальти.
Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф, Де Брюйне, Фернандиньо, Силва (Гюндоган, 81), Жезус (Стерлинг, 55), Агуэро (Б. Силва), Сане
Шахтер: Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Фред (Коваленко, 90+1), Степаненко, Марлос (Дентиньо, 78), Тайсон, Бернард (Петряк, 89), Феррейра
Предупреждения: Ордец
13 сентября
Шахтер – Наполи 2:1
Голы: Тайсон, 15, Феррейра, 58 – Милик (с пенальти), 72
Шахтер: Пятов, Срна, Ордец (Хочолава, 90+2), Ракицкий, Исмаили, Фред, Степаненко, Марлос (Коваленко, 77), Тайсон, Бернард, Феррейра (Дентиньо, 88)
Наполи: Рейна, Хисай, Альбиоль, Кулибали, Гулям, Гамшик (Мертенс, 60), Диавара, Зьелински (Аллан, 67), Кальехон, Милик, Инсинье
Предупреждения: Фред, Степаненко – Инсинье, Мертенс, Кулибали
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