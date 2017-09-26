Юношеская лига УЕФА: Барселона и Порту вышли в полуфинал
Юношеская лига УЕФА – футбольное соревнование для юношеских команд клубов (U-19), которые участвуют в групповом этапе Лиги чемпионов, а также команд, завоевавших чемпионский титул страны своей возрастной категории.
Вашему вниманию календарь и результаты Юношеской лиги УЕФА сезона-2017/18:
– Плей-офф
1/4 финала
13 марта
Тоттенхэм – Порту 0:2
Барселона – Атлетико 2:0
14 марта
15:00 Манчестер Сити – Ливерпуль
17:00 Реал Мадрид – Челси
1/8 финала
20 февраля
ПСЖ – Барселона 0:1
Манчестер Сити – Интер 1:1 (3:2 по пен.)
21 февраля
Тоттенхэм – Монако 1:1 (3:1 по пен.)
Порту – Зальцбург 3:1
Атлетико – Базель 1:0
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 2:0
Бавария – Реал Мадрид 2:3
Челси – Фейеноорд 5:2
1/16 финала
7 февраля
Железничар – Атлетико 1:3
Краснодар – Реал Мадрид 0:0 (0:3 по пен.)
Зальцбург – Спортинг 5:2
Мольде – Монако 2:2 (2:4 по пен.)
Бродарац – Манчестер Юнайтед 0:2
6 февраля
Интер – Спартак 3:3 (3:1 по пен.)
Нитра – Фейеноорд 2:3
Аякс – ПСЖ 0:0 (1:4 по пен.)
– Групповой этап
6 тур
5 декабря
Бенфика – Базель 0:0
Барселона – Спортинг 1:1
Рома – Карабах 3:0
Селтик – Андерлехт 3:1
Челси – Атлетико 4:2
Манчестер Юнайтед – ЦСКА 1:0
Олимпиакос – Ювентус 2:0
Бавария – ПСЖ 3:1
6 декабря
Шахтер – Манчестер Сити 2:1
Ливерпуль – Спартак 2:0
Марибор – Севилья 0:1
Порту – Монако 2:1
РБ Лейпциг – Бешикташ 4:0
Тоттенхэм – АПОЭЛ 4:1
Фейеноорд – Наполи 4:3
Реал Мадрид – Боруссия Д 2:1
5 тур
21 ноября
Бешикташ – Порту 0:1
Спартак – Марибор 5:0
Боруссия Д – Тоттенхэм 1:3
Наполи – Шахтер 1:2
АПОЭЛ – Реал Мадрид 0:3
Монако – РБ Лейпциг 2:2
Манчестер Сити – Фейеноорд 0:0
Севилья – Ливерпуль 0:4
22 ноября
Карабах – Челси 1:3
ЦСКА – Бенфика 2:0
Атлетико – Рома 2:1
ПСЖ – Селтик 2:0
Спортинг – Олимпиакос 1:1
Андерлехт – Бавария 1:1
Базель – Манчестер Юнайтед 2:1
Ювентус – Барселона 0:1
4 тур
31 октября
Атлетико – Карабах 0:1
Базель – ЦСКА 4:2
Манчестер Юнайтед – Бенфика 1:1
Олимпиакос – Барселона 0:3
ПСЖ – Андерлехт 2:3
Рома – Челси 1:2
Селтик – Бавария 1:2
Спортинг – Ювентус 2:0
1 ноября
Бешикташ – Монако 3:2
Шахтер – Фейеноорд 1:1
Ливерпуль – Марибор 3:0
Наполи – Манчестер Сити 3:5
Севилья – Спартак 3:3
Порту – РБ Лейпциг 3:2
Тоттенхэм – Реал Мадрид 3:2
Боруссия Д – АПОЭЛ 5:0
3 тур
17 октября
Спартак – Севилья 1:1
АПОЭЛ – Боруссия Дортмунд 0:2
Марибор – Ливерпуль 1:4
РБ Лейпциг – Порту 0:2
Фейеноорд – Шахтер 4:0
Манчестер Сити – Наполи 3:1
Монако – Бешикташ 3:0
Реал Мадрид – Тоттенхэм 1:1
18 октября
Карабах – Атлетико 1:5
ЦСКА – Базель 2:3
Челси – Рома 0:2
Андерлехт – ПСЖ 0:2
Ювентус – Спортинг 1:4
Бавария – Селтик 6:2
Барселона – Олимпиакос 5:0
Бенфика – Манчестер Юнайтед 2:2
2 тур
26 сентября
Спартак – Ливерпуль 2:1
Бешикташ – РБ Лейпциг 1:1
Наполи – Фейеноорд 2:2
АПОЭЛ – Тоттенхэм 1:0
Монако – Порту 3:2
Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид 5:3
Манчестер Сити – Шахтер 3:1
Севилья – Марибор 1:0
27 сентября
Карабах – Рома 0:3
ЦСКА – Манчестер Юнайтед 1:2
Атлетико – Челси 1:3
Ювентус – Олимпиакос 3:1
Андерлехт – Селтик 1:2
Базель – Бенфика 2:2
ПСЖ – Бавария 1:1
Спортинг – Барселона 0:1
1 тур
12 сентября
Бавария – Андерлехт 1:0
Селтик – ПСЖ 2:3
Олимпиакос – Спортинг 2:2
Барселона – Ювентус 1:0
Манчестер Юнайтед – Базель 4:3
Рома – Атлетико 1:2
Челси – Карабах 5:0
Бенфика – ЦСКА 5:1
13 сентября
Ливерпуль – Севилья 4:0
Порту – Бешикташ 5:1
Реал Мадрид – АПОЭЛ 10:0
Тоттенхэм – Боруссия Дортмунд 4:0
РБ Лейпциг – Монако 1:4
Фейеноорд – Манчестер Сити 0:2
Марибор – Спартак 1:0
Шахтер – Наполи 1:2
– Плей-офф победителей
Финал (ответные матчи)
21 ноября
Аякс – Легия 0:2
Нитра – Шахтер Солигорск 3:0
Зальцбург – Спарта Прага 2:0
22 ноября
Сабуртало – Бродарац 2:2
Гонвед – Краснодар 1:1
Железничар – Загреб 0:0
Эсбьерг – Интер 0:6
Мольде – Зимбру 2:0
Финал (первые матчи)
29 октября
Шахтер Солигорск – Нитра 2:0
31 октября
Загреб – Железничар 1:1
Легия – Аякс 1:4
1 ноября
Интер – Эсбьерг 4:1
Краснодар – Гонвед 8:0
Зимбру – Мольде 0:0
Бродарац – Сабуртало Тбилиси 1:1
Спарта Прага – Зальцбург 2:4
Полуфинал (ответные матчи)
18 октября
Аякс – Хаммарбю 2:0
Влазния – Зимбру 2:4
Гонвед – Сутьеска 1:0
Динамо Киев – Интер 0:3
Железничар – Лудогорец 3:2
Загреб – Динамо Бухарест 2:2
Зальцбург – Бордо 4:0
Краснодар – Кайрат Алматы 9:0
Легия – Брейдаблик 0:0
Маккаби Хайфа – Бродарац 0:1
Мольде – Дублин 3:1
Сабуртало Тбилиси – Бурсаспор 1:1
Спарта Прага – Дюделанж 3:1
Шахтер Солигорск – Лиепая 3:0
Шкендия 79 – Нитра 1:1
Эсбьерг – КаПа 2:1
Полуфинал (первые матчи)
26 сентября
Динамо Бухарест – Загреб 0:2
Бордо – Зальцбург 0:1
Зимбру – Влазния 3:1
Хаммарбю – Аякс 0:4
27 сентября
КаПа – Эсбьерг 1:2
Интер – Динамо Киев 2:2
Кайрат Алматы – Краснодар 2:2
Лудогорец – Железничар 1:1
Бурсаспор – Сабуртало Тбилиси 0:1
Дюделанж – Спарта Прага 0:4
Бродарац – Маккаби Хайфа 1:1
Брейдаблик – Легия 1:3
Лиепая – Шахтер Солигорск 2:1
Нитра – Шкендия 79 1:0
Сутьеска – Гонвед 2:2
Дублин – Мольде 2:1
Полная версия правил