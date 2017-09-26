Юношеская лига УЕФА: Барселона и Порту вышли в полуфинал

Представляем вашему вниманию расписание и результаты матчей Юношеской лиги УЕФА сезона-2017/2018.

Юношеская лига УЕФА – футбольное соревнование для юношеских команд клубов (U-19), которые участвуют в групповом этапе Лиги чемпионов, а также команд, завоевавших чемпионский титул страны своей возрастной категории.

Вашему вниманию календарь и результаты Юношеской лиги УЕФА сезона-2017/18:

– Плей-офф

1/4 финала

13 марта

Тоттенхэм – Порту 0:2

Барселона – Атлетико 2:0

14 марта

15:00 Манчестер Сити – Ливерпуль

17:00 Реал Мадрид – Челси

1/8 финала

20 февраля

ПСЖ – Барселона 0:1

Манчестер Сити – Интер 1:1 (3:2 по пен.)

21 февраля

Тоттенхэм – Монако 1:1 (3:1 по пен.)

Порту – Зальцбург 3:1

Атлетико – Базель 1:0

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 2:0

Бавария – Реал Мадрид 2:3

Челси – Фейеноорд 5:2

1/16 финала

7 февраля

Железничар – Атлетико 1:3

Краснодар – Реал Мадрид 0:0 (0:3 по пен.)

Зальцбург – Спортинг 5:2

Мольде – Монако 2:2 (2:4 по пен.)

Бродарац – Манчестер Юнайтед 0:2

6 февраля

Интер – Спартак 3:3 (3:1 по пен.)

Нитра – Фейеноорд 2:3

Аякс – ПСЖ 0:0 (1:4 по пен.)

– Групповой этап

6 тур

5 декабря

Бенфика – Базель 0:0

Барселона – Спортинг 1:1

Рома – Карабах 3:0

Селтик – Андерлехт 3:1

Челси – Атлетико 4:2

Манчестер Юнайтед – ЦСКА 1:0

Олимпиакос – Ювентус 2:0

Бавария – ПСЖ 3:1

6 декабря

Шахтер – Манчестер Сити 2:1

Ливерпуль – Спартак 2:0

Марибор – Севилья 0:1

Порту – Монако 2:1

РБ Лейпциг – Бешикташ 4:0

Тоттенхэм – АПОЭЛ 4:1

Фейеноорд – Наполи 4:3

Реал Мадрид – Боруссия Д 2:1

5 тур

21 ноября

Бешикташ – Порту 0:1

Спартак – Марибор 5:0

Боруссия Д – Тоттенхэм 1:3

Наполи – Шахтер 1:2

АПОЭЛ – Реал Мадрид 0:3

Монако – РБ Лейпциг 2:2

Манчестер Сити – Фейеноорд 0:0

Севилья – Ливерпуль 0:4

22 ноября

Карабах – Челси 1:3

ЦСКА – Бенфика 2:0

Атлетико – Рома 2:1

ПСЖ – Селтик 2:0

Спортинг – Олимпиакос 1:1

Андерлехт – Бавария 1:1

Базель – Манчестер Юнайтед 2:1

Ювентус – Барселона 0:1

4 тур

31 октября

Атлетико – Карабах 0:1

Базель – ЦСКА 4:2

Манчестер Юнайтед – Бенфика 1:1

Олимпиакос – Барселона 0:3

ПСЖ – Андерлехт 2:3

Рома – Челси 1:2

Селтик – Бавария 1:2

Спортинг – Ювентус 2:0

1 ноября

Бешикташ – Монако 3:2

Шахтер – Фейеноорд 1:1

Ливерпуль – Марибор 3:0

Наполи – Манчестер Сити 3:5

Севилья – Спартак 3:3

Порту – РБ Лейпциг 3:2

Тоттенхэм – Реал Мадрид 3:2

Боруссия Д – АПОЭЛ 5:0

3 тур

17 октября

Спартак – Севилья 1:1

АПОЭЛ – Боруссия Дортмунд 0:2

Марибор – Ливерпуль 1:4

РБ Лейпциг – Порту 0:2

Фейеноорд – Шахтер 4:0

Манчестер Сити – Наполи 3:1

Монако – Бешикташ 3:0

Реал Мадрид – Тоттенхэм 1:1

18 октября

Карабах – Атлетико 1:5

ЦСКА – Базель 2:3

Челси – Рома 0:2

Андерлехт – ПСЖ 0:2

Ювентус – Спортинг 1:4

Бавария – Селтик 6:2

Барселона – Олимпиакос 5:0

Бенфика – Манчестер Юнайтед 2:2

2 тур

26 сентября

Спартак – Ливерпуль 2:1

Бешикташ – РБ Лейпциг 1:1

Наполи – Фейеноорд 2:2

АПОЭЛ – Тоттенхэм 1:0

Монако – Порту 3:2

Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид 5:3

Манчестер Сити – Шахтер 3:1

Севилья – Марибор 1:0

27 сентября

Карабах – Рома 0:3

ЦСКА – Манчестер Юнайтед 1:2

Атлетико – Челси 1:3

Ювентус – Олимпиакос 3:1

Андерлехт – Селтик 1:2

Базель – Бенфика 2:2

ПСЖ – Бавария 1:1

Спортинг – Барселона 0:1

1 тур

12 сентября

Бавария – Андерлехт 1:0

Селтик – ПСЖ 2:3

Олимпиакос – Спортинг 2:2

Барселона – Ювентус 1:0

Манчестер Юнайтед – Базель 4:3

Рома – Атлетико 1:2

Челси – Карабах 5:0

Бенфика – ЦСКА 5:1

13 сентября

Ливерпуль – Севилья 4:0

Порту – Бешикташ 5:1

Реал Мадрид – АПОЭЛ 10:0

Тоттенхэм – Боруссия Дортмунд 4:0

РБ Лейпциг – Монако 1:4

Фейеноорд – Манчестер Сити 0:2

Марибор – Спартак 1:0

Шахтер – Наполи 1:2

– Плей-офф победителей

Финал (ответные матчи)

21 ноября

Аякс – Легия 0:2

Нитра – Шахтер Солигорск 3:0

Зальцбург – Спарта Прага 2:0

22 ноября

Сабуртало – Бродарац 2:2

Гонвед – Краснодар 1:1

Железничар – Загреб 0:0

Эсбьерг – Интер 0:6

Мольде – Зимбру 2:0

Финал (первые матчи)

29 октября

Шахтер Солигорск – Нитра 2:0

31 октября

Загреб – Железничар 1:1

Легия – Аякс 1:4

1 ноября

Интер – Эсбьерг 4:1

Краснодар – Гонвед 8:0

Зимбру – Мольде 0:0

Бродарац – Сабуртало Тбилиси 1:1

Спарта Прага – Зальцбург 2:4

Полуфинал (ответные матчи)

18 октября

Аякс – Хаммарбю 2:0

Влазния – Зимбру 2:4

Гонвед – Сутьеска 1:0

Динамо Киев – Интер 0:3

Железничар – Лудогорец 3:2

Загреб – Динамо Бухарест 2:2

Зальцбург – Бордо 4:0

Краснодар – Кайрат Алматы 9:0

Легия – Брейдаблик 0:0

Маккаби Хайфа – Бродарац 0:1

Мольде – Дублин 3:1

Сабуртало Тбилиси – Бурсаспор 1:1

Спарта Прага – Дюделанж 3:1

Шахтер Солигорск – Лиепая 3:0

Шкендия 79 – Нитра 1:1

Эсбьерг – КаПа 2:1

Полуфинал (первые матчи)

26 сентября

Динамо Бухарест – Загреб 0:2

Бордо – Зальцбург 0:1

Зимбру – Влазния 3:1

Хаммарбю – Аякс 0:4

27 сентября

КаПа – Эсбьерг 1:2

Интер – Динамо Киев 2:2

Кайрат Алматы – Краснодар 2:2

Лудогорец – Железничар 1:1

Бурсаспор – Сабуртало Тбилиси 0:1

Дюделанж – Спарта Прага 0:4

Бродарац – Маккаби Хайфа 1:1

Брейдаблик – Легия 1:3

Лиепая – Шахтер Солигорск 2:1

Нитра – Шкендия 79 1:0

Сутьеска – Гонвед 2:2

Дублин – Мольде 2:1