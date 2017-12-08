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Жеребьевка Лиги чемпионов: онлайн трансляция начнется 17 декабря

Комментариев: 10
iSport.ua рассказывает все о жеребьевке группового раунда Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Куюбок Лиги чемпионов
Куюбок Лиги чемпионов
Getty Images

В швейцарском Ньоне в понедельник, 17 декабря, состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, в которой примут участие следующие команды:

Победители групп
Бавария (Германия)
Барселона (Испания)
Боруссия Дортмунд (Германия)
Манчестер Сити (Англия)
Порту (Португалия)
ПСЖ (Франция)
Реал Мадрид (Испания)
Ювентус (Италия)

Обладатели вторых мест
Атлетико (Испания)
Аякс (Нидерланды)
Ливерпуль (Англия)
Лион (Франция)
Манчестер Юнайтед (Англия)
Рома (Италия)
Тоттенхэм (Англия)
Шальке (Германия)

Процедура жеребьевки

- Команды будут разбиты на две корзины: победители групп и обладатели вторых мест.
- Клубы, игравшие в одной группе или представляющие одну национальную ассоциацию, разводятся по разным парам.
- Победители групп проведут первые матчи 1/8 финала (12/13 и 19/20 февраля) в гостях, а ответные (5/6 и 12/13 марта) – дома.

Начало жеребьевки – в 13:00 по киевскому времени.

Напомним, единственный представитель Украины в ЛЧ-2018/19 – донецкий Шахтер – не сумел преодолеть групповой раунд и покинул турнир.

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Теги: Лига Чемпионов, онлайн, жеребьевка Лиги Чемпионов, жеребьевка
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Комментариев (10)
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Осталось 500 символов
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Максим    30.08.2018, 13:08
Оценка:  0
Максим
Локомотив в первой корзине- оборжаться.
Максим    30.08.2018, 13:06
Оценка:  0
Максим
Шахтер круче Ливерпуля?? Это че за рейтинг фуфло.
петенька  (аноним)  23.07.2018, 12:54
Оценка:  0
петенька
Хочу в пуканчик!
гость  (аноним)  13.04.2018, 14:30
Оценка:  +1
гость
А как вам эта новость перед жеребевкой? Когда Рома начала продажу билетов с Ливерпулем, при чем с правильными датами Футбол - самая коррупционный спорт, от туда и миллионы у этих футболеров.
гость  (аноним)  16.03.2018, 14:18
Оценка:  0
гость
А че ватанов не пригласили?
гость  (аноним)  16.03.2018, 13:51
Оценка:  0
гость
Два раза итальянцы с испацами, и англичане между собой. Баран блядь! А Баварию лучше бы вывел на Реал, Барсу или Ман Сити, ну в крайнем случае на Юве. Не х у й их за уши тянуть. Это по ходу немцы забашляли, а не испанцы.
гость  (аноним)  16.03.2018, 13:43
Оценка:  -2
гость
Это я колорадо (как в золоро Маккены) , Шева ваш и он дебил. По ходу по ходу. Лучше бы он развёл Англичан на южан. А так юве и реал рановато встречаються! Ваш шева жопорукий дебил. Самое большое огорчение!
гость  (аноним)  16.03.2018, 13:18
Оценка:  0
гость
походу интрига только в Реал - Ювентус с остальными уже все ясно
гость  (аноним)  16.03.2018, 13:16
Оценка:  0
гость
Походу испанцы имбицылу шеве нормально бубла отвалили за такой жребий)))) Буду болеть против испанцев реально подстава чистой воды... или может колорадский шева отомстил англичанам за консулов рф))))
гость  (аноним)  08.12.2017, 18:45
Оценка:  0
гость
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