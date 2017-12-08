Жеребьевка Лиги чемпионов: онлайн трансляция начнется 17 декабря

iSport.ua рассказывает все о жеребьевке группового раунда Лиги чемпионов сезона-2018/19.

В швейцарском Ньоне в понедельник, 17 декабря, состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, в которой примут участие следующие команды:

Победители групп

Бавария (Германия)

Барселона (Испания)

Боруссия Дортмунд (Германия)

Манчестер Сити (Англия)

Порту (Португалия)

ПСЖ (Франция)

Реал Мадрид (Испания)

Ювентус (Италия)

Обладатели вторых мест

Атлетико (Испания)

Аякс (Нидерланды)

Ливерпуль (Англия)

Лион (Франция)

Манчестер Юнайтед (Англия)

Рома (Италия)

Тоттенхэм (Англия)

Шальке (Германия)

Процедура жеребьевки

- Команды будут разбиты на две корзины: победители групп и обладатели вторых мест.

- Клубы, игравшие в одной группе или представляющие одну национальную ассоциацию, разводятся по разным парам.

- Победители групп проведут первые матчи 1/8 финала (12/13 и 19/20 февраля) в гостях, а ответные (5/6 и 12/13 марта) – дома.

Начало жеребьевки – в 13:00 по киевскому времени.

Напомним, единственный представитель Украины в ЛЧ-2018/19 – донецкий Шахтер – не сумел преодолеть групповой раунд и покинул турнир.