Жеребьевка Лиги чемпионов: онлайн трансляция начнется 16 марта в 13:00
В пятницу, 16 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало церемонии – в 13:00 по киевскому времени. Онлайн трансляция будет доступна на iSport.ua в этой статье.
В четвертьфинал турнира пробились следующие команды:
Барселона (Испания);
Реал Мадрид (Испания);
Севилья (Испания);
Ливерпуль (Англия);
Манчестер Сити (Англия);
Ювентус (Италия);
Рома (Италия);
Бавария (Германия).
Жеребьевка будет полностью открытая, сеяных и несеяных команд нет, а клубы из одной национальной ассоциации могут оказаться в одной паре. Команда, которую в каждой паре достанут первой, проведет стартовый четвертьфинальный матч на своем поле.
Поможет провести жеребьевку посол финального матча в Киеве и победитель Лиги чемпионов в составе Милана Андрей Шевченко.
Первые матчи 1/4 финала пройдут 3 и 4 апреля, ответные – 10 и 11 апреля.
Напомним, финал Лиги чемпионов сезона-2017/18 пройдет 26 мая на НСК Олимпийский в Киеве.
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