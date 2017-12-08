Жеребьевка Лиги чемпионов: как это было

iSport.ua рассказывает все о жеребьевке 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2017/18.

В пятницу, 16 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало церемонии – в 13:00 по киевскому времени. Онлайн трансляция будет доступна на iSport.ua в этой статье.

В четвертьфинал турнира пробились следующие команды:

Барселона (Испания);

Реал Мадрид (Испания);

Севилья (Испания);

Ливерпуль (Англия);

Манчестер Сити (Англия);

Ювентус (Италия);

Рома (Италия);

Бавария (Германия).

Жеребьевка будет полностью открытая, сеяных и несеяных команд нет, а клубы из одной национальной ассоциации могут оказаться в одной паре. Команда, которую в каждой паре достанут первой, проведет стартовый четвертьфинальный матч на своем поле.

Поможет провести жеребьевку посол финального матча в Киеве и победитель Лиги чемпионов в составе Милана Андрей Шевченко.

Первые матчи 1/4 финала пройдут 3 и 4 апреля, ответные – 10 и 11 апреля.

Напомним, финал Лиги чемпионов сезона-2017/18 пройдет 26 мая на НСК Олимпийский в Киеве.