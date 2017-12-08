Жеребьевка Лиги чемпионов: онлайн начнется в 14:00

iSport.ua рассказывает все о жеребьевке 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2017/18.

В пятницу, 13 апреля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов. Начало церемонии – в 14:00 по киевскому времени. Онлайн трансляция будет доступна на iSport.ua в этой статье.

В полуфинал турнира пробились следующие команды:

Реал Мадрид (Испания);

Ливерпуль (Англия);

Рома (Италия);

Бавария (Германия).

Жеребьевка будет полностью открытая, сеяных и несеяных команд нет. Команда, которую в каждой паре достанут первой, проведет стартовый полуфинальный матч на своем поле.

Поможет провести жеребьевку посол финального матча в Киеве и победитель Лиги чемпионов в составе Милана Андрей Шевченко.

Первые матчи 1/2 финала пройдут 24 и 25 апреля, ответные – 1 и 2 мая.

Напомним, финал Лиги чемпионов сезона-2017/18 пройдет 26 мая на НСК Олимпийский в Киеве.