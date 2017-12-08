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Жеребьевка Лиги чемпионов: онлайн начнется в 14:00

Комментариев: 6
iSport.ua рассказывает все о жеребьевке 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2017/18.
Жеребьевка Лиги чемпионов: онлайн трансляция
Жеребьевка Лиги чемпионов: онлайн трансляция
Getty Images

В пятницу, 13 апреля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов. Начало церемонии – в 14:00 по киевскому времени. Онлайн трансляция будет доступна на iSport.ua в этой статье.

В полуфинал турнира пробились следующие команды:

Реал Мадрид (Испания);
Ливерпуль (Англия);
Рома (Италия);
Бавария (Германия).

Жеребьевка будет полностью открытая, сеяных и несеяных команд нет. Команда, которую в каждой паре достанут первой, проведет стартовый полуфинальный матч на своем поле.

Поможет провести жеребьевку посол финального матча в Киеве и победитель Лиги чемпионов в составе Милана Андрей Шевченко.

Первые матчи 1/2 финала пройдут 24 и 25 апреля, ответные – 1 и 2 мая.

Напомним, финал Лиги чемпионов сезона-2017/18 пройдет 26 мая на НСК Олимпийский в Киеве.

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Теги: Лига Чемпионов, онлайн, жеребьевка Лиги Чемпионов, жеребьевка
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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  16.03.2018, 14:18
Оценка:  0
гость
А че ватанов не пригласили?
гость  (аноним)  16.03.2018, 13:51
Оценка:  0
гость
Два раза итальянцы с испацами, и англичане между собой. Баран блядь! А Баварию лучше бы вывел на Реал, Барсу или Ман Сити, ну в крайнем случае на Юве. Не х у й их за уши тянуть. Это по ходу немцы забашляли, а не испанцы.
гость  (аноним)  16.03.2018, 13:43
Оценка:  0
гость
Это я колорадо (как в золоро Маккены) , Шева ваш и он дебил. По ходу по ходу. Лучше бы он развёл Англичан на южан. А так юве и реал рановато встречаються! Ваш шева жопорукий дебил. Самое большое огорчение!
гость  (аноним)  16.03.2018, 13:18
Оценка:  0
гость
походу интрига только в Реал - Ювентус с остальными уже все ясно
гость  (аноним)  16.03.2018, 13:16
Оценка:  0
гость
Походу испанцы имбицылу шеве нормально бубла отвалили за такой жребий)))) Буду болеть против испанцев реально подстава чистой воды... или может колорадский шева отомстил англичанам за консулов рф))))
гость  (аноним)  08.12.2017, 18:45
Оценка:  0
гость
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