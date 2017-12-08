Жеребьевка Лиги чемпионов: онлайн начнется в 13:00
В понедельник, 23 июля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Начало церемонии – в 13:00 по киевскому времени. Онлайн трансляция будет доступна на iSport.ua в этой статье.
Жеребьевка будет разбита на две группы: Путь чемпионов и Путь представителей лиг.
Путь чемпионов
На этой стадии в борьбу вступают два клуба: Зальцбург (Австрия) и АЕК (Греция). К ним присоединятся десять победителей Пути чемпионов второго отборочного раунда, которые определятся 31 июля/1 августа.
Сеяные:
Зальцбург
Лудогорец / Види
Селтик / Русенборг
Легия / Трнава
Астана / Митьюлланд
Кукеси / Карабах
Несеяные:
БАТЭ / ХИК
Динамо Загреб / Хапоэль Беэр-Шева
Шкендия / Шериф
Клуж / Мальме
Црвена Звезда / Судува
АЕК
Путь представителей лиг
На этой стадии стартуют шесть команд: Бенфика (Португалия), Динамо (Украина), Фенербахче (Турция), Спартак (Россия), Стандарт (Бельгия), Славия (Чехия).
К ним присоединятся два победителя Пути представителей лиг второго отборочного раунда, которые определятся 30 июля/1 августа.
Сеяные:
Бенфика
ПАОК / Базель
Динамо Киев
Аякс / Штурм
Несеяные:
Фенербахче
Спартак Москва
Стандард
Славия Прага
Сеяными становятся клубы с наиболее высокими коэффициентами в рейтинге УЕФА (победители второго отборочного раунда получают рейтинг сеяного клуба в своей паре).
Шары с сеяными клубами помещаются в одну чашу, несеяными - в другую. Из обеих чаш достают по одному шару, помещают в пустую чашу посередине и перемешивают. Команда, которую достают первой в каждой паре, первый матч проводит дома.
Команды, проигравшие на данной стадии, продолжат борьбу на групповом этапе Лиги Европы.
Полная версия правил