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Жеребьевка Лиги чемпионов: онлайн начнется в 13:00

Комментариев: 7
iSport.ua рассказывает все о жеребьевке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Жеребьевка Лиги чемпионов: онлайн трансляция
Жеребьевка Лиги чемпионов: онлайн трансляция
Getty Images

В понедельник, 23 июля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Начало церемонии – в 13:00 по киевскому времени. Онлайн трансляция будет доступна на iSport.ua в этой статье.

Жеребьевка будет разбита на две группы: Путь чемпионов и Путь представителей лиг.

Путь чемпионов

На этой стадии в борьбу вступают два клуба: Зальцбург (Австрия) и АЕК (Греция). К ним присоединятся десять победителей Пути чемпионов второго отборочного раунда, которые определятся 31 июля/1 августа.

Сеяные:

Зальцбург
Лудогорец / Види
Селтик / Русенборг
Легия / Трнава
Астана / Митьюлланд
Кукеси / Карабах

Несеяные:

БАТЭ / ХИК
Динамо Загреб / Хапоэль Беэр-Шева
Шкендия / Шериф
Клуж / Мальме
Црвена Звезда / Судува
АЕК

Путь представителей лиг

На этой стадии стартуют шесть команд: Бенфика (Португалия), Динамо (Украина), Фенербахче (Турция), Спартак (Россия), Стандарт (Бельгия), Славия (Чехия).

К ним присоединятся два победителя Пути представителей лиг второго отборочного раунда, которые определятся 30 июля/1 августа.

Сеяные:

Бенфика
ПАОК / Базель
Динамо Киев
Аякс / Штурм

Несеяные:

Фенербахче
Спартак Москва
Стандард
Славия Прага

Сеяными становятся клубы с наиболее высокими коэффициентами в рейтинге УЕФА (победители второго отборочного раунда получают рейтинг сеяного клуба в своей паре).

Шары с сеяными клубами помещаются в одну чашу, несеяными - в другую. Из обеих чаш достают по одному шару, помещают в пустую чашу посередине и перемешивают. Команда, которую достают первой в каждой паре, первый матч проводит дома.

Команды, проигравшие на данной стадии, продолжат борьбу на групповом этапе Лиги Европы.

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Теги: Лига Чемпионов, онлайн, жеребьевка Лиги Чемпионов, жеребьевка
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Комментариев (7)
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гость  (аноним)  13.04.2018, 14:30
Оценка:  +1
гость
А как вам эта новость перед жеребевкой? Когда Рома начала продажу билетов с Ливерпулем, при чем с правильными датами Футбол - самая коррупционный спорт, от туда и миллионы у этих футболеров.
гость  (аноним)  16.03.2018, 14:18
Оценка:  0
гость
А че ватанов не пригласили?
гость  (аноним)  16.03.2018, 13:51
Оценка:  0
гость
Два раза итальянцы с испацами, и англичане между собой. Баран блядь! А Баварию лучше бы вывел на Реал, Барсу или Ман Сити, ну в крайнем случае на Юве. Не х у й их за уши тянуть. Это по ходу немцы забашляли, а не испанцы.
гость  (аноним)  16.03.2018, 13:43
Оценка:  -2
гость
Это я колорадо (как в золоро Маккены) , Шева ваш и он дебил. По ходу по ходу. Лучше бы он развёл Англичан на южан. А так юве и реал рановато встречаються! Ваш шева жопорукий дебил. Самое большое огорчение!
гость  (аноним)  16.03.2018, 13:18
Оценка:  0
гость
походу интрига только в Реал - Ювентус с остальными уже все ясно
гость  (аноним)  16.03.2018, 13:16
Оценка:  0
гость
Походу испанцы имбицылу шеве нормально бубла отвалили за такой жребий)))) Буду болеть против испанцев реально подстава чистой воды... или может колорадский шева отомстил англичанам за консулов рф))))
гость  (аноним)  08.12.2017, 18:45
Оценка:  0
гость
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