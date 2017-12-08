Жеребьевка Лиги чемпионов: онлайн

iSport.ua рассказывает все о жеребьевке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2018/19.

В понедельник, 23 июля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Начало церемонии – в 13:00 по киевскому времени. Онлайн трансляция будет доступна на iSport.ua в этой статье.

Жеребьевка будет разбита на две группы: Путь чемпионов и Путь представителей лиг.

Путь чемпионов

На этой стадии в борьбу вступают два клуба: Зальцбург (Австрия) и АЕК (Греция). К ним присоединятся десять победителей Пути чемпионов второго отборочного раунда, которые определятся 31 июля/1 августа.

Сеяные

Зальцбург

Лудогорец / Види

Селтик / Русенборг

Легия / Трнава

Астана / Митьюлланд

Кукеси / Карабах

Несеяные

БАТЭ / ХИК

Динамо Загреб / Хапоэль Беэр-Шева

Шкендия / Шериф

Клуж / Мальме

Црвена Звезда / Судува

АЕК

Путь представителей лиг

На этой стадии стартуют шесть команд: Бенфика (Португалия), Динамо (Украина), Фенербахче (Турция), Спартак (Россия), Стандарт (Бельгия), Славия (Чехия).

К ним присоединятся два победителя Пути представителей лиг второго отборочного раунда, которые определятся 30 июля/1 августа.

Сеяные

Бенфика

ПАОК / Базель

Динамо Киев

Аякс / Штурм

Несеяные

Фенербахче

Спартак Москва

Стандард

Славия Прага

Сеяными становятся клубы с наиболее высокими коэффициентами в рейтинге УЕФА (победители второго отборочного раунда получают рейтинг сеяного клуба в своей паре).

Шары с сеяными клубами помещаются в одну чашу, несеяными – в другую. Из обеих чаш достают по одному шару, помещают в пустую чашу посередине и перемешивают. Команда, которую достают первой в каждой паре, первый матч проводит дома.

Команды, проигравшие на данной стадии, продолжат борьбу на групповом этапе Лиги Европы.