Лига чемпионов: сегодня будут сыграны еще два матча 1/4 финала

Представляем вашему вниманию расписание и результаты всех матчей Лиги чемпионов сезона-2017/2018.

27 июня стартует очередной розыгрыш Лиги чемпионов. Финальный матч турнира состоится 26 мая 2018 года на НСК Олимпийский в городе Киев.

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Вашему вниманию календарь и результаты Лиги чемпионов сезона-2017/18:

– Плей-офф

1/4 финала

Ответные матчи:

Среда, 11 апреля

Бавария – Севилья

Реал – Ювентус

Вторник, 10 апреля

21:45 Манчестер Сити – Ливерпуль

21:45 Рома – Барселона

Первые матчи:

Среда, 4 апреля

21:45 Барселона – Рома

21:45 Ливерпуль – Манчестер Сити

Вторник, 3 апреля

Севилья – Бавария 1:2 / видео

Ювентус – Реал 0:3 / видео

1/8 финала

Ответные матчи:

Вторник, 6 марта

Ливерпуль – Порту 0:0 / видео

ПСЖ – Реал 1:2 / видео

Среда, 7 марта

Тоттенхэм – Ювентус 1:2 / видео

Манчестер Сити – Базель 1:2 / видео

Вторник, 13 марта

Манчестер Юнайтед – Севилья 1:2 / видео

Рома – Шахтер 1:0 / видео

Среда, 14 марта

Барселона – Челси 3:0 / видео

Бешикташ – Бавария 1:3 / видео

Первые матчи:

Вторник, 13 февраля

Ювентус – Тоттенхэм 2:2 / видео

Базель – Манчестер Сити 0:4 / видео

Среда, 14 февраля

Порту – Ливерпуль 0:5 / видео

Реал – ПСЖ 3:1 / видео

Вторник, 20 февраля

Челси – Барселона 1:1 / видео

Бавария – Бешикташ 5:0 / видео

Среда, 21 февраля

Севилья – Манчестер Юнайтед 0:0

Шахтер – Рома 2:1 / видео

– Групповой этап

6 тур

Среда, 6 декабря

Ливерпуль – Спартак 7:0

Марибор – Севилья 1:1

Порту – Монако 5:2

РБ Лейпциг – Бешикташ 1:2

Реал Мадрид – Боруссия Д 3:2

Тоттенхэм – АПОЭЛ 3:0

Фейеноорд – Наполи 2:1

Шахтер – Манчестер Сити 2:1

Вторник, 5 декабря

Бавария – ПСЖ 3:1

Барселона – Спортинг 2:0

Бенфика – Базель 0:2

Манчестер Юнайтед – ЦСКА 2:1

Олимпиакос – Ювентус 0:2

Рома – Карабах 1:0

Селтик – Андерлехт 0:1

Челси – Атлетико 1:1

5 тур

Среда, 22 ноября

Карабах – Челси 0:4

ЦСКА – Бенфика 2:0

Андерлехт – Бавария 1:2

Атлетико – Рома 2:0

Базель – Манчестер Юнайтед 1:0

ПСЖ – Селтик 7:1

Спортинг – Олимпиакос 3:1

Ювентус – Барселона 0:0

Вторник, 21 ноября

Бешикташ – Порту 1:1

Спартак – Марибор 1:1

АПОЭЛ – Реал Мадрид 0:6

Боруссия Д – Тоттенхэм 1:2

Манчестер Сити – Фейеноорд 1:0

Монако – РБ Лейпциг 1:4

Наполи – Шахтер 3:0

Севилья – Ливерпуль 3:3

4 тур

Среда, 1 ноября

Бешикташ – Монако 1:1

Боруссия Д – АПОЭЛ 1:1

Ливерпуль – Марибор 3:0

Наполи – Манчестер Сити 2:4

Порту – РБ Лейпциг 3:1

Севилья – Спартак 2:1

Тоттенхэм – Реал Мадрид 3:1

Шахтер – Фейеноорд 3:1

Вторник, 31 октября

Атлетико – Карабах 1:1

Базель – ЦСКА 1:2

Манчестер Юнайтед – Бенфика 2:0

Олимпиакос – Барселона 0:0

ПСЖ – Андерлехт 5:0

Рома – Челси 3:0

Селтик – Бавария 1:2

Спортинг – Ювентус 1:1

3 тур

Среда, 18 октября

Карабах – Атлетико 0:0

Андерлехт – ПСЖ 0:4

Бавария – Селтик 3:0

Барселона – Олимпиакос 3:1

Бенфика – Манчестер Юнайтед 0:1

ЦСКА – Базель 0:2

Челси – Рома 3:3

Ювентус – Спортинг 2:1

Вторник, 17 октября

АПОЭЛ – Боруссия Д 1:1

Манчестер Сити – Наполи 2:1

Марибор – Ливерпуль 0:7

Монако – Бешикташ 1:2

РБ Лейпциг – Порту 3:2

Реал Мадрид – Тоттенхэм 1:1

Спартак – Севилья 5:1

Фейеноорд – Шахтер 1:2

2 тур

Среда, 27 сентября

Карабах – Рома 1:2

Андерлехт – Селтик 0:3

Атлетико – Челси 1:2

Базель – Бенфика 5:0

ПСЖ – Бавария 3:0

Спортинг – Барселона 0:1

ЦСКА – Манчестер Юнайтед 1:4

Ювентус – Олимпиакос 2:0

Вторник, 26 сентября

АПОЭЛ – Тоттенхэм 0:3

Бешикташ – РБ Лейпциг 2:0

Боруссия Д – Реал Мадрид 1:3

Манчестер Сити – Шахтер 2:0

Монако – Порту 0:3

Наполи – Фейеноорд 3:1

Севилья – Марибор 3:0

Спартак – Ливерпуль 1:1

1 тур

Среда, 13 сентября

Ливерпуль – Севилья 2:2

Марибор – Спартак 1:1

Порту – Бешикташ 1:3

РБ Лейпциг – Монако 1:1

Реал Мадрид – АПОЭЛ 3:0

Тоттенхэм – Боруссия Д 3:1

Фейеноорд – Манчестер Сити 0:4

Шахтер – Наполи 2:1

Вторник, 12 сентября

Бавария – Андерлехт 3:0

Барселона – Ювентус 3:0

Бенфика – ЦСКА 1:2

Манчестер Юнайтед – Базель 3:0

Олимпиакос – Спортинг 2:3

Рома – Атлетико 0:0

Селтик – ПСЖ 0:5

Челси – Карабах 6:0

– Раунд плей-офф

Первые матчи

Вторник, 15 августа

Карабах – Копенгаген 1:0

АПОЭЛ – Славия Прага 2:0

Спортинг – Стяуа 0:0

Хоффенхайм – Ливерпуль 1:2

Янг Бойз – ЦСКА 0:1

Среда, 16 августа

Башакшехир – Севилья 1:2

Наполи – Ницца 2:0

Олимпиакос – Риека 2:1

Селтик – Астана 5:0

Хапоэль Беэр-Шева – Марибор 2:1

Ответные матчи

Вторник, 22 августа

Астана – Селтик 4:3

Марибор – Хапоэль Беэр-Шева 1:0

Ницца – Наполи 0:2

Риека – Олимпиакос 0:1

Севилья – Башакшехир 2:2

Среда, 23 августа

Копенгаген – Карабах 2:1

Ливерпуль – Хоффенхайм 4:2

Славия Прага – АПОЭЛ 0:0

Стяуа – Спортинг 1:5

ЦСКА – Янг Бойз 2:0

– Третий квалификационный раунд

Ответные матчи

Вторник, 1 августа

Шериф – Карабах 1:2

Среда, 2 августа

АПОЕЛ — Виторул 4:0

БАТЭ — Славия Прага 2:1

ЦСКА Москва – АЕК 1:0

Истанбул Башакшехир — Брюгге 2:0

Копенгаген – Вардар 4:1

Виктория — Стяуа 1:4

Янг Бойз — Динамо Киев 2:0

Лудогорец — Хапоэль Беэр-Шева 3:1

Хабнарфьордюр — Марибор 0:1

Олимпиакос — Партизан 2:2

Легия — Астана 1:0

Риека — Зальцбург 0:0

Русенборг — Селтик 0:1

Аякс — Ницца 2:2

Первые матчи

Вторник, 25 июля

Карабах — Шериф 0:0

Славия Прага — БАТЭ 1:0

АЕК — ЦСКА Москва 0:2

Стяуа — Виктория 2:2

Вардар - Копенгаген 1:0

Партизан — Олимпиакос 1:3

Среда, 26 июля

Астана — Легия 3:1

Динамо Киев — Янг Бойз 3:1

Зальцбург — Риека 1:1

Хапоэль Беэр-Шева — Лудогорец 2:0

Виторул — АПОЕЛ 1:0

Марибор — Хабнарфьордюр 1:0

Селтик — Русенборг 0:0

Ницца — Аякс 1:1

Брюгге — Истанбул Башакшехир 3:3

– Второй квалификационный раунд

Ответные матчи

Вторник, 18 июля

17:00, Астана – Спартакс 1:1

19:00, Алашкерт – БАТЭ 1:3

19:00, Вардар – Мальме 3:1

21:00, Викингур – Хабнарфьордюр 0:2

21:00, Нью-Сейнтс – Риека 1:5

20:00, Самтредиа – Карабах 0:1

21:45, Будучность Подгорица – Партизан 0:0

Среда, 19 июля

19:00, Дюделанж – АПОЭЛ 0:1

20:15, Русенборг – Дандолк 2:1 (д.в.)

20:30, Копенгаген – Жилина 1:2

20:30, Кукеси – Шериф 2:1

21:00, Лудогорец – Жальгирис 4:1

21:15, Марибор – Зриньски Мостар 1:1

21:30, Зальцбург – Хибернианс 3:0

21:45, Легия – Мариехамн 6:0

21:45, Селтик – Линфилд 4:0

22:15, Гонвед – Хапоэль Беэр-Шева 2:3

Первые матчи

Вторник, 11 июля

Карабах – Самтредиа 5:0

Хайбернианс Паола – Зацбульрг 0:3

Партизан – Будучност 2:0

Риека – ТНС 2:0

Среда, 12 июля

Спартак Юрмала - Астана 0:1

АПОЭЛ – Дюделанж 1:0

Зриньски – Марибор 1:2

Мальме – Вардар 1:1

Хапоэль Беэр-Шева – Гонвед 2:1

Шериф – Кукеси 1:0

БАТЭ – Алашкерт 1:1

Жальгирис – Лудогорец 2:1

Мариехамн – Легия 0:3

Жилина – Копенгаген 1:3

Дандолк – Русенборг 1:1

Хабнарфьордюр – Викингур Готу 1:1

Пятница, 14 июля

Линфилд – Селтик 0:2

– Первый квалификационный раунд

Ответные матчи

Вторник, 4 июля

Трепча`89 – Викингур Готу 1:4

ФКИ Таллинн – Хайбернианс Паола 0:1

Европа – ТНС 1:3 (д.в)

Ла Фиорита – Линфилд 0:0

Санта Колома – Алашкерт 1:1

Первые матчи

Вторник, 27 июня

Алашкерт (Армения) – Санта Колома (Сан-Марино) 1:0

Хайбернианс Паола (Мальта) – ФКИ Таллинн (Эстония) 2:0

Викингур Готу (Фареры) – Трепча`89 (Косово) 2:1

ТНС (Уэльс) – Европа (Гибралтар) 1:2

Среда, 28 июня

Линфилд (C.Ирландия) – Ла Фиорита (Сан-Марино) 1:0