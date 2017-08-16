Лига чемпионов: расписание и результаты 1/2 финала
27 июня стартует очередной розыгрыш Лиги чемпионов. Финальный матч турнира состоится 26 мая 2018 года на НСК Олимпийский в городе Киев.
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Вашему вниманию календарь и результаты Лиги чемпионов сезона-2017/18:
– Плей-офф
1/2 финала
Первые матчи:
Вторник, 24 апреля
21:45 Ливерпуль – Рома
Среда, 25 апреля
21:45 Бавария – Реал Мадрид
Ответные матчи:
Вторник, 1 мая
21:45 Реал Мадрид – Бавария
Среда, 2 мая
21:45 Рома – Ливерпуль
1/4 финала
Ответные матчи:
Вторник, 10 апреля
Манчестер Сити – Ливерпуль 1:2 / видео
Рома – Барселона 3:0 / видео
Среда, 11 апреля
Бавария – Севилья 0:0 / видео
Реал – Ювентус 1:3 / видео
Первые матчи:
Среда, 4 апреля
Барселона – Рома 4:1 / видео
Ливерпуль – Манчестер Сити 3:0 / видео
Вторник, 3 апреля
Севилья – Бавария 1:2 / видео
Ювентус – Реал 0:3 / видео
1/8 финала
Ответные матчи:
Вторник, 6 марта
Ливерпуль – Порту 0:0 / видео
ПСЖ – Реал 1:2 / видео
Среда, 7 марта
Тоттенхэм – Ювентус 1:2 / видео
Манчестер Сити – Базель 1:2 / видео
Вторник, 13 марта
Манчестер Юнайтед – Севилья 1:2 / видео
Рома – Шахтер 1:0 / видео
Среда, 14 марта
Барселона – Челси 3:0 / видео
Бешикташ – Бавария 1:3 / видео
Первые матчи:
Вторник, 13 февраля
Ювентус – Тоттенхэм 2:2 / видео
Базель – Манчестер Сити 0:4 / видео
Среда, 14 февраля
Порту – Ливерпуль 0:5 / видео
Реал – ПСЖ 3:1 / видео
Вторник, 20 февраля
Челси – Барселона 1:1 / видео
Бавария – Бешикташ 5:0 / видео
Среда, 21 февраля
Севилья – Манчестер Юнайтед 0:0
Шахтер – Рома 2:1 / видео
– Групповой этап
6 тур
Среда, 6 декабря
Ливерпуль – Спартак 7:0
Марибор – Севилья 1:1
Порту – Монако 5:2
РБ Лейпциг – Бешикташ 1:2
Реал Мадрид – Боруссия Д 3:2
Тоттенхэм – АПОЭЛ 3:0
Фейеноорд – Наполи 2:1
Шахтер – Манчестер Сити 2:1
Вторник, 5 декабря
Бавария – ПСЖ 3:1
Барселона – Спортинг 2:0
Бенфика – Базель 0:2
Манчестер Юнайтед – ЦСКА 2:1
Олимпиакос – Ювентус 0:2
Рома – Карабах 1:0
Селтик – Андерлехт 0:1
Челси – Атлетико 1:1
5 тур
Среда, 22 ноября
Карабах – Челси 0:4
ЦСКА – Бенфика 2:0
Андерлехт – Бавария 1:2
Атлетико – Рома 2:0
Базель – Манчестер Юнайтед 1:0
ПСЖ – Селтик 7:1
Спортинг – Олимпиакос 3:1
Ювентус – Барселона 0:0
Вторник, 21 ноября
Бешикташ – Порту 1:1
Спартак – Марибор 1:1
АПОЭЛ – Реал Мадрид 0:6
Боруссия Д – Тоттенхэм 1:2
Манчестер Сити – Фейеноорд 1:0
Монако – РБ Лейпциг 1:4
Наполи – Шахтер 3:0
Севилья – Ливерпуль 3:3
4 тур
Среда, 1 ноября
Бешикташ – Монако 1:1
Боруссия Д – АПОЭЛ 1:1
Ливерпуль – Марибор 3:0
Наполи – Манчестер Сити 2:4
Порту – РБ Лейпциг 3:1
Севилья – Спартак 2:1
Тоттенхэм – Реал Мадрид 3:1
Шахтер – Фейеноорд 3:1
Вторник, 31 октября
Атлетико – Карабах 1:1
Базель – ЦСКА 1:2
Манчестер Юнайтед – Бенфика 2:0
Олимпиакос – Барселона 0:0
ПСЖ – Андерлехт 5:0
Рома – Челси 3:0
Селтик – Бавария 1:2
Спортинг – Ювентус 1:1
3 тур
Среда, 18 октября
Карабах – Атлетико 0:0
Андерлехт – ПСЖ 0:4
Бавария – Селтик 3:0
Барселона – Олимпиакос 3:1
Бенфика – Манчестер Юнайтед 0:1
ЦСКА – Базель 0:2
Челси – Рома 3:3
Ювентус – Спортинг 2:1
Вторник, 17 октября
АПОЭЛ – Боруссия Д 1:1
Манчестер Сити – Наполи 2:1
Марибор – Ливерпуль 0:7
Монако – Бешикташ 1:2
РБ Лейпциг – Порту 3:2
Реал Мадрид – Тоттенхэм 1:1
Спартак – Севилья 5:1
Фейеноорд – Шахтер 1:2
2 тур
Среда, 27 сентября
Карабах – Рома 1:2
Андерлехт – Селтик 0:3
Атлетико – Челси 1:2
Базель – Бенфика 5:0
ПСЖ – Бавария 3:0
Спортинг – Барселона 0:1
ЦСКА – Манчестер Юнайтед 1:4
Ювентус – Олимпиакос 2:0
Вторник, 26 сентября
АПОЭЛ – Тоттенхэм 0:3
Бешикташ – РБ Лейпциг 2:0
Боруссия Д – Реал Мадрид 1:3
Манчестер Сити – Шахтер 2:0
Монако – Порту 0:3
Наполи – Фейеноорд 3:1
Севилья – Марибор 3:0
Спартак – Ливерпуль 1:1
1 тур
Среда, 13 сентября
Ливерпуль – Севилья 2:2
Марибор – Спартак 1:1
Порту – Бешикташ 1:3
РБ Лейпциг – Монако 1:1
Реал Мадрид – АПОЭЛ 3:0
Тоттенхэм – Боруссия Д 3:1
Фейеноорд – Манчестер Сити 0:4
Шахтер – Наполи 2:1
Вторник, 12 сентября
Бавария – Андерлехт 3:0
Барселона – Ювентус 3:0
Бенфика – ЦСКА 1:2
Манчестер Юнайтед – Базель 3:0
Олимпиакос – Спортинг 2:3
Рома – Атлетико 0:0
Селтик – ПСЖ 0:5
Челси – Карабах 6:0
– Раунд плей-офф
Первые матчи
Вторник, 15 августа
Карабах – Копенгаген 1:0
АПОЭЛ – Славия Прага 2:0
Спортинг – Стяуа 0:0
Хоффенхайм – Ливерпуль 1:2
Янг Бойз – ЦСКА 0:1
Среда, 16 августа
Башакшехир – Севилья 1:2
Наполи – Ницца 2:0
Олимпиакос – Риека 2:1
Селтик – Астана 5:0
Хапоэль Беэр-Шева – Марибор 2:1
Ответные матчи
Вторник, 22 августа
Астана – Селтик 4:3
Марибор – Хапоэль Беэр-Шева 1:0
Ницца – Наполи 0:2
Риека – Олимпиакос 0:1
Севилья – Башакшехир 2:2
Среда, 23 августа
Копенгаген – Карабах 2:1
Ливерпуль – Хоффенхайм 4:2
Славия Прага – АПОЭЛ 0:0
Стяуа – Спортинг 1:5
ЦСКА – Янг Бойз 2:0
– Третий квалификационный раунд
Ответные матчи
Вторник, 1 августа
Шериф – Карабах 1:2
Среда, 2 августа
АПОЕЛ — Виторул 4:0
БАТЭ — Славия Прага 2:1
ЦСКА Москва – АЕК 1:0
Истанбул Башакшехир — Брюгге 2:0
Копенгаген – Вардар 4:1
Виктория — Стяуа 1:4
Янг Бойз — Динамо Киев 2:0
Лудогорец — Хапоэль Беэр-Шева 3:1
Хабнарфьордюр — Марибор 0:1
Олимпиакос — Партизан 2:2
Легия — Астана 1:0
Риека — Зальцбург 0:0
Русенборг — Селтик 0:1
Аякс — Ницца 2:2
Первые матчи
Вторник, 25 июля
Карабах — Шериф 0:0
Славия Прага — БАТЭ 1:0
АЕК — ЦСКА Москва 0:2
Стяуа — Виктория 2:2
Вардар - Копенгаген 1:0
Партизан — Олимпиакос 1:3
Среда, 26 июля
Астана — Легия 3:1
Динамо Киев — Янг Бойз 3:1
Зальцбург — Риека 1:1
Хапоэль Беэр-Шева — Лудогорец 2:0
Виторул — АПОЕЛ 1:0
Марибор — Хабнарфьордюр 1:0
Селтик — Русенборг 0:0
Ницца — Аякс 1:1
Брюгге — Истанбул Башакшехир 3:3
– Второй квалификационный раунд
Ответные матчи
Вторник, 18 июля
17:00, Астана – Спартакс 1:1
19:00, Алашкерт – БАТЭ 1:3
19:00, Вардар – Мальме 3:1
21:00, Викингур – Хабнарфьордюр 0:2
21:00, Нью-Сейнтс – Риека 1:5
20:00, Самтредиа – Карабах 0:1
21:45, Будучность Подгорица – Партизан 0:0
Среда, 19 июля
19:00, Дюделанж – АПОЭЛ 0:1
20:15, Русенборг – Дандолк 2:1 (д.в.)
20:30, Копенгаген – Жилина 1:2
20:30, Кукеси – Шериф 2:1
21:00, Лудогорец – Жальгирис 4:1
21:15, Марибор – Зриньски Мостар 1:1
21:30, Зальцбург – Хибернианс 3:0
21:45, Легия – Мариехамн 6:0
21:45, Селтик – Линфилд 4:0
22:15, Гонвед – Хапоэль Беэр-Шева 2:3
Первые матчи
Вторник, 11 июля
Карабах – Самтредиа 5:0
Хайбернианс Паола – Зацбульрг 0:3
Партизан – Будучност 2:0
Риека – ТНС 2:0
Среда, 12 июля
Спартак Юрмала - Астана 0:1
АПОЭЛ – Дюделанж 1:0
Зриньски – Марибор 1:2
Мальме – Вардар 1:1
Хапоэль Беэр-Шева – Гонвед 2:1
Шериф – Кукеси 1:0
БАТЭ – Алашкерт 1:1
Жальгирис – Лудогорец 2:1
Мариехамн – Легия 0:3
Жилина – Копенгаген 1:3
Дандолк – Русенборг 1:1
Хабнарфьордюр – Викингур Готу 1:1
Пятница, 14 июля
Линфилд – Селтик 0:2
– Первый квалификационный раунд
Ответные матчи
Вторник, 4 июля
Трепча`89 – Викингур Готу 1:4
ФКИ Таллинн – Хайбернианс Паола 0:1
Европа – ТНС 1:3 (д.в)
Ла Фиорита – Линфилд 0:0
Санта Колома – Алашкерт 1:1
Первые матчи
Вторник, 27 июня
Алашкерт (Армения) – Санта Колома (Сан-Марино) 1:0
Хайбернианс Паола (Мальта) – ФКИ Таллинн (Эстония) 2:0
Викингур Готу (Фареры) – Трепча`89 (Косово) 2:1
ТНС (Уэльс) – Европа (Гибралтар) 1:2
Среда, 28 июня
Линфилд (C.Ирландия) – Ла Фиорита (Сан-Марино) 1:0
Полная версия правил