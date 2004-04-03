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Лига чемпионов: Рома примет Шахтер, Манчестер Юнайтед – Севилью

Комментариев: 18
Представляем вашему вниманию расписание и результаты всех матчей Лиги чемпионов сезона-2017/2018.
Лига чемпионов: Рома примет Шахтер, Манчестер Юнайтед – Севилью

27 июня стартует очередной розыгрыш Лиги чемпионов. Финальный матч турнира состоится 26 мая 2018 года на НСК Олимпийский в городе Киев.

Читай также: Расписание, турнирная таблица и результаты матчей Шахтера в Лиге чемпионов

Вашему вниманию календарь и результаты Лиги чемпионов сезона-2017/18:

– Плей-офф

1/8 финала

Ответные матчи

Вторник, 6 марта

Ливерпуль – Порту 0:0  - Обзор матча
ПСЖ – Реал 1:2 - Видео голов

Среда, 7 марта

Тоттенхэм – Ювентус 1:2
Манчестер Сити – Базель 1:2

Вторник, 13 марта

Манчестер Юнайтед – Севилья
Рома – Шахтер

Среда, 14 марта

Барселона – Челси
Бешикташ – Бавария

Первые матчи

Вторник, 13 февраля

Ювентус – Тоттенхэм 2:2 - Видео голов
Базель – Манчестер Сити 0:4 - Видео голов

Среда, 14 февраля

Порту – Ливерпуль 0:5 - Видео голов
Реал – ПСЖ 3:1 - Видео голов

Вторник, 20 февраля

Челси – Барселона 1:1
Бавария – Бешикташ 5:0

Среда, 21 февраля

Севилья – Манчестер Юнайтед 0:0
Шахтер – Рома 2:1

– Групповой этап

6 тур

Среда, 6 декабря

Ливерпуль – Спартак 7:0
Марибор – Севилья 1:1
Порту – Монако 5:2
РБ Лейпциг – Бешикташ 1:2
Реал Мадрид – Боруссия Д 3:2
Тоттенхэм – АПОЭЛ 3:0
Фейеноорд – Наполи 2:1
Шахтер – Манчестер Сити 2:1

Вторник, 5 декабря

Бавария – ПСЖ 3:1
Барселона – Спортинг 2:0
Бенфика – Базель 0:2
Манчестер Юнайтед – ЦСКА 2:1
Олимпиакос – Ювентус 0:2
Рома – Карабах 1:0
Селтик – Андерлехт 0:1
Челси – Атлетико 1:1

5 тур

Среда, 22 ноября

Карабах – Челси 0:4
ЦСКА – Бенфика 2:0
Андерлехт – Бавария 1:2
Атлетико – Рома 2:0
Базель – Манчестер Юнайтед 1:0
ПСЖ – Селтик 7:1
Спортинг – Олимпиакос 3:1
Ювентус – Барселона 0:0

Вторник, 21 ноября

Бешикташ – Порту 1:1
Спартак – Марибор 1:1
АПОЭЛ – Реал Мадрид 0:6
Боруссия Д – Тоттенхэм 1:2
Манчестер Сити – Фейеноорд 1:0
Монако – РБ Лейпциг 1:4
Наполи – Шахтер 3:0
Севилья – Ливерпуль 3:3

4 тур

Среда, 1 ноября

Бешикташ – Монако 1:1
Боруссия Д – АПОЭЛ 1:1
Ливерпуль – Марибор 3:0
Наполи – Манчестер Сити 2:4
Порту – РБ Лейпциг 3:1
Севилья – Спартак 2:1
Тоттенхэм – Реал Мадрид 3:1
Шахтер – Фейеноорд 3:1

Вторник, 31 октября

Атлетико – Карабах 1:1
Базель – ЦСКА 1:2
Манчестер Юнайтед – Бенфика 2:0
Олимпиакос – Барселона 0:0
ПСЖ – Андерлехт 5:0
Рома – Челси 3:0
Селтик – Бавария 1:2
Спортинг – Ювентус 1:1

3 тур

Среда, 18 октября

Карабах – Атлетико 0:0
Андерлехт – ПСЖ 0:4
Бавария – Селтик 3:0
Барселона – Олимпиакос 3:1
Бенфика – Манчестер Юнайтед 0:1
ЦСКА – Базель 0:2
Челси – Рома 3:3 
Ювентус – Спортинг 2:1

Вторник, 17 октября

АПОЭЛ – Боруссия Д 1:1
Манчестер Сити – Наполи 2:1
Марибор – Ливерпуль 0:7
Монако – Бешикташ 1:2
РБ Лейпциг – Порту 3:2
Реал Мадрид – Тоттенхэм 1:1
Спартак – Севилья 5:1
Фейеноорд – Шахтер 1:2

2 тур

Среда, 27 сентября

Карабах – Рома 1:2
Андерлехт – Селтик 0:3
Атлетико – Челси 1:2
Базель – Бенфика 5:0
ПСЖ – Бавария 3:0
Спортинг – Барселона 0:1
ЦСКА – Манчестер Юнайтед 1:4
Ювентус – Олимпиакос 2:0

Вторник, 26 сентября

АПОЭЛ – Тоттенхэм 0:3
Бешикташ – РБ Лейпциг 2:0
Боруссия Д – Реал Мадрид 1:3
Манчестер Сити – Шахтер 2:0
Монако – Порту 0:3
Наполи – Фейеноорд 3:1
Севилья – Марибор 3:0
Спартак – Ливерпуль 1:1

1 тур

Среда, 13 сентября

Ливерпуль – Севилья 2:2
Марибор – Спартак 1:1
Порту – Бешикташ 1:3
РБ Лейпциг – Монако 1:1
Реал Мадрид – АПОЭЛ 3:0
Тоттенхэм – Боруссия Д 3:1
Фейеноорд – Манчестер Сити 0:4
Шахтер – Наполи 2:1

Вторник, 12 сентября

Бавария – Андерлехт 3:0
Барселона – Ювентус 3:0
Бенфика – ЦСКА 1:2
Манчестер Юнайтед – Базель 3:0
Олимпиакос – Спортинг 2:3
Рома – Атлетико 0:0
Селтик – ПСЖ 0:5
Челси – Карабах 6:0

– Раунд плей-офф

Первые матчи

Вторник, 15 августа

Карабах – Копенгаген 1:0
АПОЭЛ – Славия Прага 2:0
Спортинг – Стяуа 0:0
Хоффенхайм – Ливерпуль 1:2
Янг Бойз – ЦСКА 0:1

Среда, 16 августа

Башакшехир – Севилья 1:2
Наполи – Ницца 2:0
Олимпиакос – Риека 2:1
Селтик – Астана 5:0
Хапоэль Беэр-Шева – Марибор 2:1

Ответные матчи

Вторник, 22 августа

Астана – Селтик 4:3
Марибор – Хапоэль Беэр-Шева 1:0
Ницца – Наполи 0:2
Риека – Олимпиакос 0:1
Севилья – Башакшехир 2:2

Среда, 23 августа

Копенгаген – Карабах 2:1
Ливерпуль – Хоффенхайм 4:2
Славия Прага – АПОЭЛ 0:0
Стяуа – Спортинг 1:5
ЦСКА – Янг Бойз 2:0

– Третий квалификационный раунд

Ответные матчи

Вторник, 1 августа

Шериф – Карабах 1:2

Среда, 2 августа

АПОЕЛ — Виторул 4:0
БАТЭ — Славия Прага 2:1
ЦСКА Москва – АЕК 1:0
Истанбул Башакшехир — Брюгге 2:0
Копенгаген – Вардар 4:1
Виктория — Стяуа 1:4
Янг Бойз — Динамо Киев 2:0
Лудогорец — Хапоэль Беэр-Шева 3:1
Хабнарфьордюр — Марибор 0:1
Олимпиакос — Партизан 2:2
Легия — Астана 1:0
Риека — Зальцбург 0:0
Русенборг — Селтик 0:1
Аякс — Ницца 2:2

Первые матчи

Вторник, 25 июля

Карабах — Шериф 0:0
Славия Прага — БАТЭ 1:0
АЕК — ЦСКА Москва 0:2
Стяуа — Виктория 2:2
Вардар - Копенгаген 1:0
Партизан — Олимпиакос 1:3

Среда, 26 июля

Астана — Легия 3:1
Динамо Киев — Янг Бойз 3:1
Зальцбург — Риека 1:1
Хапоэль Беэр-Шева — Лудогорец 2:0
Виторул — АПОЕЛ 1:0
Марибор — Хабнарфьордюр 1:0
Селтик — Русенборг 0:0
Ницца — Аякс 1:1
Брюгге — Истанбул Башакшехир 3:3

– Второй квалификационный раунд

Ответные матчи

Вторник, 18 июля

17:00, Астана – Спартакс 1:1
19:00, Алашкерт – БАТЭ 1:3
19:00, Вардар – Мальме 3:1
21:00, Викингур – Хабнарфьордюр 0:2
21:00, Нью-Сейнтс – Риека 1:5
20:00, Самтредиа – Карабах 0:1
21:45, Будучность Подгорица – Партизан 0:0

Среда, 19 июля

19:00, Дюделанж – АПОЭЛ 0:1
20:15, Русенборг – Дандолк 2:1 (д.в.)
20:30, Копенгаген – Жилина 1:2
20:30, Кукеси – Шериф 2:1
21:00, Лудогорец – Жальгирис 4:1
21:15, Марибор – Зриньски Мостар 1:1
21:30, Зальцбург – Хибернианс 3:0
21:45, Легия – Мариехамн 6:0
21:45, Селтик – Линфилд 4:0
22:15, Гонвед – Хапоэль Беэр-Шева 2:3

Первые матчи

Вторник, 11 июля

Карабах – Самтредиа 5:0
Хайбернианс Паола – Зацбульрг 0:3
Партизан – Будучност 2:0
Риека – ТНС 2:0

Среда, 12 июля

Спартак Юрмала - Астана 0:1
АПОЭЛ – Дюделанж 1:0
Зриньски – Марибор 1:2
Мальме – Вардар 1:1
Хапоэль Беэр-Шева – Гонвед 2:1
Шериф – Кукеси 1:0
БАТЭ – Алашкерт 1:1
Жальгирис – Лудогорец 2:1
Мариехамн – Легия 0:3
Жилина – Копенгаген 1:3
Дандолк – Русенборг 1:1
Хабнарфьордюр – Викингур Готу 1:1

Пятница, 14 июля

Линфилд – Селтик 0:2

– Первый квалификационный раунд

Ответные матчи

Вторник, 4 июля

Трепча`89 – Викингур Готу 1:4
ФКИ Таллинн – Хайбернианс Паола 0:1
Европа – ТНС 1:3 (д.в)
Ла Фиорита – Линфилд 0:0
Санта Колома – Алашкерт 1:1

Первые матчи

Вторник, 27 июня

Алашкерт (Армения) – Санта Колома (Сан-Марино) 1:0
Хайбернианс Паола (Мальта) – ФКИ Таллинн (Эстония) 2:0
Викингур Готу (Фареры) – Трепча`89 (Косово) 2:1
ТНС (Уэльс) – Европа (Гибралтар) 1:2

Среда, 28 июня

Линфилд (C.Ирландия) – Ла Фиорита (Сан-Марино) 1:0

11.12.17: Жеребьевка 1/8 финала
13-14.02.18 и 20-21.02.18: 1/8 финала, первые матчи
06-07.03.18 и 13-14.03.18: 1/8 финала, ответные матчи

16.03.18: Жеребьевка 1/4 финала
03-04.04.18: 1/4 финала, первые матчи
10-11.04.18: 1/4 финала, ответные матчи

13.04.18: Жеребьевка 1/2 и финала
24-25.04.18: 1/2 финала, первые матчи
01-02.05.18: 1/2 финала, ответные матчи

26.05.18: Финал (НСК Олимпийский, Киев)

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, расписание матчей, результаты матчей
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Источник: iSport.ua

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Комментариев (18)
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Осталось 500 символов
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гость  (аноним)  22.11.2017, 21:19
Оценка:  +1
гость
ЦСКА молодцы ! Поздравления Игорю Акинфееву. Прервалась его дурацкая серия с пропущенными голами.
гость  (аноним)  22.11.2017, 15:33
Оценка:  0
гость
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet.com
петенька  (аноним)  22.11.2017, 08:49
Оценка:  0
петенька
Хочу в пуканчик!
гость  (аноним)  21.11.2017, 20:59
Оценка:  -2
гость
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " Tonik ", буду благодарен. Сайт - wintennis.in
Потому_что    21.11.2017, 22:40
Оценка:  +1
Потому_что
Спасибо друг, мы так тебя ждали, ты лучший! Счастья и здоровья тебе!!
гость  (аноним)  09.11.2017, 00:32
Оценка:  -2
гость
Свежак))(
Порося говно  (аноним)  13.09.2017, 01:47
Оценка:  -2
Порося говно
Чего-то на вашем гОвНорЕСурсе ни слова о победе ЦСКА))) представляю, как ваши ущербные щЕНЕвмЭрлики бы упивались, если б было наоборот. Фунт презрения, неДОнАциЯ кАКлОуЕбКоФФ)))))
VikaGraum    13.09.2017, 02:06
Оценка:  0
VikaGraum
Что говорить, ЦСКА - молодцы, конечно. Учитывая, что МЮ в группе фаворит, а Базель - андердог, ЦСКА сегодня одержал выездную победу над главным конкурентом за 2-е место.
Потому_что    21.11.2017, 22:42
Оценка:  0
Потому_что
Лошарик ты рогами капс лок цепляешь, отойди от клавы, твое цска вылетит после двух матчей, вспомнишь мои слова.
гость  (аноним)  24.08.2017, 22:03
Оценка:  +3
гость
Динамо Киев, БАТЭ, ЦСКА, Шахтёр за сезон зацепились . Ура ура
гость  (аноним)  24.08.2017, 09:29
Оценка:  +1
гость
Спартак молодцы , ваши негры и арабы лучше наших бегают. Россия УРА
VikaGraum    24.08.2017, 09:47
Оценка:  -3
VikaGraum
Спартак слабо начал сезон. Гораздо хуже сейчас игра, чем была в конце прошлого сезона.
Порося чмо  (аноним)  16.08.2017, 21:00
Оценка:  -2
Порося чмо
Учитесь, кАклОгОВно уЩербное, как со швейцарцами играть))) хЭроям в срАЛО)))
weatнered    01.11.2017, 00:45
Оценка:  +1
weatнered
Одноклеточное, тебе легчает от того что пишешь? Ты так самовыражаешся? А прыщавый?
гость  (аноним)  16.08.2017, 10:16
Оценка:  0
гость
Ничего они не показали. Этих ещё Динамо должно было выность. Ну минимум ничья на их поле!
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