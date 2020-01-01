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Конте: Несколько раз был близок к тому, чтобы возглавить Реал

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Наставник миланского Интера рассказал о рабочих предложениях от мадридского Реала.
Антонио Конте
Антонио Конте
Getty Images

Главный тренер Интера Антонио Конте рассказал о том, как мог возглавить Реал.

"В прошлом у меня была возможность стать тренером Реала, но время было неподходящим.

Конечно, было несколько моментов, когда я был очень близок к тому, чтобы возглавить Реал. Но сезон тогда уже начался, было бы очень сложно прийти в клуб посреди сезона", – цитирует Конте Goal,.

Напомним, что мадридский Реал примет Интер во вторник, 3 ноября. Начало – в 22.00 по киевскому времени.

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Теги: Антонио Конте, Интер, Реал Мадрид, Лига чемпионов, футбол
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