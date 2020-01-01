Динамо подтвердило, что команда прибыла в Барселону

Киевляне завтра сдадут повторный тест на коронавирус.

Киевское Динамо прибыло в Испанию на матч с Барселоной в 3-м туре Лиги чемпионов.

"Бело-синие" на своем официальном сайте подтвердил, что во вторник команда сдаст новые тесты на коронавирус.

Киевляне разместились в отеле W Barcelona. На вечер 3 ноября запланирована пресс-конференция главного тренера Мирчи Луческу и тренировка на Камп Ноу.

Встреча состоится послезавтра, 4 ноября, начало – в 22.00.

Ранее сообщалось, что матч могут перенести, если у Динамо будут новые положительные результаты тестов на коронавирус, а команду отправят на изоляцию до получения информации о тестировании.

На матч с Барселоной в Испанию прибыли 19 футболистов.

Ранее Динамо подтвердило новые случаи коронавируса в команде у 6 футболистов, ассистента тренера и 4 сотрудников. Ранее сообщалось о ковиде у Дениса Бойко, Георгия Бущана и Виталия Миколенко.