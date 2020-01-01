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Динамо подтвердило, что команда прибыла в Барселону

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Киевляне завтра сдадут повторный тест на коронавирус.
Динамо Киев
Динамо Киев
Mundo Deportivo

Киевское Динамо прибыло в Испанию на матч с Барселоной в 3-м туре Лиги чемпионов. 

"Бело-синие" на своем официальном сайте подтвердил, что во вторник команда сдаст новые тесты на коронавирус. 

Киевляне разместились в отеле W Barcelona. На вечер 3 ноября запланирована пресс-конференция главного тренера Мирчи Луческу и тренировка на Камп Ноу. 

Встреча состоится послезавтра, 4 ноября, начало – в 22.00. 

Ранее сообщалось, что матч могут перенести, если у Динамо будут новые положительные результаты тестов на коронавирус, а команду отправят на изоляцию до получения информации о тестировании. 

На матч с Барселоной в Испанию прибыли 19 футболистов.

Ранее Динамо подтвердило новые случаи коронавируса в команде у 6 футболистов, ассистента тренера и 4 сотрудников. Ранее сообщалось о ковиде у Дениса Бойко, Георгия Бущана и Виталия Миколенко.

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Теги: Динамо Киев, Барселона, Мирча Луческу, Лига чемпионов, футбол
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