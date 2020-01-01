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Каштру: Люди сделали очень мало, чтобы сейчас вернуться на стадионы

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Наставник "горняков" высказался о влиянии пандемии коронавируса на футбол и предстоящем поединке Лиги чемпионов.
Луиш Каштру
Луиш Каштру
Getty Images

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру ответил на вопросы на пресс-конференции перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов против менхенгладбахской Боруссии.

"Нам завтра предстоит играть с очень сложной командой. Не стоит забывать, что Боруссия вела в счете с Реалом, только в концовке мадридцы смогли сравнять. С Интером была та же история, Боруссия вела, но упустила победу в концовке.

Команда забила 4 гола, по два каждому сопернику. Это прекрасно показывает, насколько Боруссия обожает атакующий футбол. Они любят проходить в линию обороны, отдавать много передач длинных в зону за спину защитникам. Если у них это не удается, они развивают атаку через фланг, выполняют подачу в штрафную, куда забегает огромное количество игроков."

"Странно, что я вижу полные автобусы в городе, странно, что я вижу людей, которые не носят маски, посещают публичные места, они просто забиты. Странно, что стадионы без болельщиков. Но люди сделали очень мало, чтобы сейчас с полной безопасностью вернуться на стадионы. Футбол странный сейчас", приводит слова Каштру ютуб-канал Шахтера.

Вашему вниманию прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер - Боруссия.

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