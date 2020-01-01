CIES Football Observatory: Дэвис – самый дорогой игрок мира до 21 года
Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) представил свой рейтинг самых дорогих футболистов до 21 года, выступающих в пяти ведущих лигах Европы.
Топ-15 рейтинга выглядит следующим образом:
1. Альфонсо Дэвис (Бавария) – 180,4 млн евро;
2. Джейдон Санчо (Боруссия Дортмунд) – 125,6;
3. Анссумане Фати (Барселона) – 122,7;
4. Эрлинг Холанд (Боруссия) – 120,3;
5. Мэйсон Гринвуд (Манчестер Юнайтед) – 115,3;
6. Ферран Торрес (Манчестер Сити) – 106;
7. Букайо Сака (Арсенал) – 95,8;
8. Деян Кулусевски (Ювентус) – 75,1;
9. Филип Фоден (Ман Сити) – 70,3;
10. Родриго Гоэс (Реал) – 69,9;
11. Эдуардо Камавинга (Ренн) – 61,5;
12. Винисиус Жуниро (Реал) – 58,5;
13. Такефуса Кубо (Реал) – 48,4;
14. Каллум Хадсон-Одои (Челси) – 47,1;
15. Джуд Беллингем (Боруссия» – 44,5.
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