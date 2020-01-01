CIES Football Observatory: Дэвис – самый дорогой игрок мира до 21 года

Санчо, Фати и Холанд – в топ-4.

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) представил свой рейтинг самых дорогих футболистов до 21 года, выступающих в пяти ведущих лигах Европы.

Топ-15 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Альфонсо Дэвис (Бавария) – 180,4 млн евро;

2. Джейдон Санчо (Боруссия Дортмунд) – 125,6;

3. Анссумане Фати (Барселона) – 122,7;

4. Эрлинг Холанд (Боруссия) – 120,3;

5. Мэйсон Гринвуд (Манчестер Юнайтед) – 115,3;

6. Ферран Торрес (Манчестер Сити) – 106;

7. Букайо Сака (Арсенал) – 95,8;

8. Деян Кулусевски (Ювентус) – 75,1;

9. Филип Фоден (Ман Сити) – 70,3;

10. Родриго Гоэс (Реал) – 69,9;

11. Эдуардо Камавинга (Ренн) – 61,5;

12. Винисиус Жуниро (Реал) – 58,5;

13. Такефуса Кубо (Реал) – 48,4;

14. Каллум Хадсон-Одои (Челси) – 47,1;

15. Джуд Беллингем (Боруссия» – 44,5.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.