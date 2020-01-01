Марко Розе : Внимательно следим за всеми приемами Шахтера

Наставник Боруссии М прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов.

Главный тренер менхенгладбахской Боруссии Марко Розе ответил на вопросы на пресс-конференции перед матчем 3-го тура ЛЧ против Шахтера.

- В Бундеслиге Боруссия иногда играет в два центральных защитника, иногда в три. От чего это зависит и почему в Лиге чемпионов команда всегда играет с двумя центральными защитниками?

– В Лиге чемпионов мы не будем что-то новое изобретать. Главное играть достаточно гибко. Мы не считаем, что определенное число защитников на конкретном участке поле играет определяющую роль. Решающую роль имеют принципы, по которым мы выстраиваем нашу игру. Мы должны играть компактно и агрессивно, быстро переключаться из обороны в атаку.

– Какие сюрпризы готовите для Каштру? В чем видите слабые стороны Шахтера?

– Любой расклад мы расцениваем, как шанс показать себя и победить. Мы изучили манеру игры Шахтера, готовы играть и от обороны, и в атаке, готовы к тому, что соперник так же будет активно себя показывать. Внимательно следим за всеми приемами Шахтера, рассматриваем это как возможность проявить себя.

Отдаем себе отчет, что перед нами сильный соперник, потому будем стараться контролировать мяч и так строить свою игру.

- В двух турах Лиге чемпионов ваша команда упускала победу на последних минутах. С чем это связно? Создает ли это дополнительную нервозность?

– Мы проделали столь большой путь не для того, чтобы волноваться. Уверенно себя чувствуем перед завтрашним матчем, не думаем о прошлом, концентрируемся на встрече, которая будет завтра. Мы можем побеждать, что показали в Бундеслиге против Лейпцига.

– Когда произошло ваше знакомство с Шахтером? Когда начали следить за выступлениями этой команды в еврокубках?

– Мы достаточно давно следили за игрой Шахтера. Мы знаем эту команду как опытного соперника. Знаем, что Шахтер часто играет в Европе, выигрывал Кубок УЕФА, в составе "горняков" много квалифицированных игроков, которые обладают отличными качествами. Мы не только следим за Шахтером, но и уважаем как соперника, сказал Розе для ютуб-канала Шахтера.

Напомним, что донецкий Шахтер сыграет с Боруссией М завтра, 3 октября, на НСК Олимпийском в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.