Пеп об ЛЧ: Взгляните на успехи Аталанты и Шахтера. Абсурд, раньше такого не было

Наставник "горожан" прокомментировал выступление команд в текущем сезоне Лиги чемпионов.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о перспективах команды в Лиге чемпионов.

"Здесь тяжело, очень тяжело. Есть много примеров, подтверждающих то, что я говорю. Здесь больше игр против более подготовленных тренеров. Больше матчей, в которых тренеры знают, что они должны делать.

Команды здесь сильнее. В каждом клубе больше денег, а не только в нескольких командах. У многих есть возможность тратить и покупать игроков.

Это сложно. Взгляните на Аталанту в прошлом сезоне, на полуфиналистов Лиги чемпионов, на борьбу в Серии А – это было невероятно. Взгляните на Шахтер в матче с Реалом, который затем сыграл вничью с Интером. Это абсурд, раньше такого не было.

Пробиться в плей-офф непросто. Каждый раз, когда мы попадаем туда, я говорю игрокам: Поздравляю, наслаждайтесь моментом. Выход в следующий раунд – первый успех сезона", – приводит слова Гвардиолы Goal.

Ранее Гвардиола и Сульшер раскритиковали руководство АПЛ.