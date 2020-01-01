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Чигринский может сыграть против Зари в Лиге Европы

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Экс-игрок "горняков" может успеть восстановиться после повреждения к матчу с Зарей.
Дмитрий Чигринский
Дмитрий Чигринский
Getty Images

Украинский защитник АЕК Дмитрий Чигринский вернулся к тренировкам, сообщает Gazzetta.gr.

Он должен успеть набрать форму к матчу 3-го тура группового этапа Лиги Европы против Зари. 

Чигринский пропустил матчи против Яннины в чемпионате Греции и Лестера в Лиги Европы из-за проблем с бицепсом. 

Напомним, что Заря встретится с АЕК в Запорожье 5 ноября. 

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Теги: Дмитрий Чигринский, АЕК, Заря, Лига Европы, футбол
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