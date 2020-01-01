Чигринский может сыграть против Зари в Лиге Европы
Экс-игрок "горняков" может успеть восстановиться после повреждения к матчу с Зарей.
Украинский защитник АЕК Дмитрий Чигринский вернулся к тренировкам, сообщает Gazzetta.gr.
Он должен успеть набрать форму к матчу 3-го тура группового этапа Лиги Европы против Зари.
Чигринский пропустил матчи против Яннины в чемпионате Греции и Лестера в Лиги Европы из-за проблем с бицепсом.
Напомним, что Заря встретится с АЕК в Запорожье 5 ноября.
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