Чигринский может сыграть против Зари в Лиге Европы

Экс-игрок "горняков" может успеть восстановиться после повреждения к матчу с Зарей.

Украинский защитник АЕК Дмитрий Чигринский вернулся к тренировкам, сообщает Gazzetta.gr.

Он должен успеть набрать форму к матчу 3-го тура группового этапа Лиги Европы против Зари.

Чигринский пропустил матчи против Яннины в чемпионате Греции и Лестера в Лиги Европы из-за проблем с бицепсом.

Напомним, что Заря встретится с АЕК в Запорожье 5 ноября.