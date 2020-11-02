Mundo Deportivo: Матч Динамо - Барселона могут перенести из-за COVID-19 у киевлян
Поединок Динамо в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов против Барселоны могут перенести из-за большого количества игроков с положительным тестом на коронавирус у киевлян, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, если после завтрашних тестов у Динамо будет еще один положительный результат, то матч должны перенести по протоколу УЕФА.
У Динамо в заявке есть 13 игроков из списка А, это минимум, который требуется по протоколу на матч ЛЧ.
Киевляне должны пройти тест в Барселоне завтра, 3 октября, в 10 утра.
Ранее Динамо подтвердило новые случаи коронавируса в команде у 6 футболистов, ассистента тренера и 4 сотрудников. Ранее сообщалось о ковиде у Дениса Бойко, Георгия Бущана и Виталия Миколенко.
Напомним, что Динамо должно встретиться с Барселоной 4 ноября на Камп Ноу.
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