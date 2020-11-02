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Mundo Deportivo: Матч Динамо - Барселона могут перенести из-за COVID-19 у киевлян

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В Барселону вылетело всего 19 футболистов киевской команды.
Томас Кендзера
Томас Кендзера
Getty Images

Поединок Динамо в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов против Барселоны могут перенести из-за большого количества игроков с положительным тестом на коронавирус у киевлян, сообщает Mundo Deportivo

По информации источника, если после завтрашних тестов у Динамо будет еще один положительный результат, то матч должны перенести по протоколу УЕФА. 

У Динамо в заявке есть 13 игроков из списка А, это минимум, который требуется по протоколу на матч ЛЧ. 

Киевляне должны пройти тест в Барселоне завтра, 3 октября, в 10 утра. 

Ранее Динамо подтвердило новые случаи коронавируса в команде у 6 футболистов, ассистента тренера и 4 сотрудников. Ранее сообщалось о ковиде у Дениса Бойко, Георгия Бущана и Виталия Миколенко.

Напомним, что Динамо должно встретиться с Барселоной 4 ноября на Камп Ноу.

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