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Тете: Бундеслига – сильный чемпионат, где играют великолепные команды

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Хавбек "горняков" прокомментировал предстоящий матч с Боруссией М.
Тете
Тете
Getty Images

Полузащитник Шахтера Тете поделился мнением о Бундеслиге перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против менхенгладбахской Боруссии. 

"Иногда смотрю матчи. Очень сильный и конкурентоспособный чемпионат. Великолепные команды. Знаю, что менхенгладбахская Боруссия находится в первой пятерке. Без сомнений, это сильная команда. 

Каждый футболист любит играть. Вне зависимости от сложности матча и соревнования – играть круто. Команде так же это нравится. Несмотря на некоторую усталость, мы набираем игровой темп, это хорошо для всех", – цитирует Тете Футбол News.

Ранее сообщалось, что матч Шахтер - Боруссия М пройдет на НСК Олимпийском без зрителей, как и остальные матчи в Украине до конца 2020 года.

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Теги: Тете, Шахтер, Боруссия Менхенгладбах, Лига Чемпионов, Бундеслига, футбол
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