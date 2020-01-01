Тете: Бундеслига – сильный чемпионат, где играют великолепные команды

Хавбек "горняков" прокомментировал предстоящий матч с Боруссией М.

Полузащитник Шахтера Тете поделился мнением о Бундеслиге перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против менхенгладбахской Боруссии.

"Иногда смотрю матчи. Очень сильный и конкурентоспособный чемпионат. Великолепные команды. Знаю, что менхенгладбахская Боруссия находится в первой пятерке. Без сомнений, это сильная команда.

Каждый футболист любит играть. Вне зависимости от сложности матча и соревнования – играть круто. Команде так же это нравится. Несмотря на некоторую усталость, мы набираем игровой темп, это хорошо для всех", – цитирует Тете Футбол News.

Ранее сообщалось, что матч Шахтер - Боруссия М пройдет на НСК Олимпийском без зрителей, как и остальные матчи в Украине до конца 2020 года.