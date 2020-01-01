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Все матчи в Украине до конца 2020 года пройдут без зрителей

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Директор каналов Футбол 1/2/3 прокомментировал ухудшение эпидемиологической ситуации в Украине.
НСК Олимпийский
НСК Олимпийский
Getty Images

Директор каналов Футбол 1/2/3 Александр Денисов сообщил о запрете на присутствие зрителей на все матчи до конца года.

“26 октября Минздрав дал разрешительный документ для Шахтера провести матч против Боруссии М со зрителями. В воскресенье этот документ был отозван, потому что ситуация критически ухудшается и в Украине, и в Киеве. Матч пройдет без зрителей. 

Я разговаривал с генеральным директором Шахтера Сергеем Палкиным. Спросил, будет ли клуб как-то оспаривать это решение, просить разрешение. Он сказал, что нет, все понимают, что ситуация критически сложная. Шахтер принимает это как факт. 

«Динамо» тоже с этим должно будет смириться. Данное распоряжение будет касаться всех матчей до конца этого года. Это можно только принять“, – сказал Денисов на ютуб-канале великого футбола.

Вашему вниманию прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер - Боруссия М.

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Теги: Александр Денисов, Шахтер, Боруссия Менхенгладбах, Лига чемпионов, НСК Олимпийский, футбол
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