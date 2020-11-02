Боруссия М сообщила, что едет на матч с Шахтером в Донецк
Немецкий клуб ошибся с пунктом прибытия в Украину.
Менхенглабахская Боруссия в своем Twitter сообщила, что отправляется на матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против Шахтера в Донецк.
“Жеребята уезжают в Донецк“, – указано в твиттере немецкого клуба.
При этом на официальном сайте Боруссии сказано, что матч пройдет в Киеве.
Сам же поединок состоится завтра, 3 ноября, на НСК Олимпийском.
Напомним, что матч Шахтер - Боруссия М в связи с пандемией коронавируса состоится без зрителей.
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