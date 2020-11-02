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Боруссия М сообщила, что едет на матч с Шахтером в Донецк

Комментариев: 4
Немецкий клуб ошибся с пунктом прибытия в Украину.
Боруссия М
Боруссия М
Getty Images

Менхенглабахская Боруссия в своем Twitter сообщила, что отправляется на матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против Шахтера в Донецк.

Твит Боруссии М
Твит Боруссии М
Скриншот

“Жеребята уезжают в Донецк“, – указано в твиттере немецкого клуба. 

При этом на официальном сайте Боруссии сказано, что матч пройдет в Киеве. 

Сам же поединок состоится завтра, 3 ноября, на НСК Олимпийском.

Напомним, что матч Шахтер - Боруссия М в связи с пандемией коронавируса состоится без зрителей.

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Теги: Боруссия (Менхенгладбах), Шахтер, Лига чемпионов, НСК Олимпийский, футбол
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Комментариев (4)
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Осталось 500 символов
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ЛЮЛИК    02.11.2020, 18:52
Оценка:  0
ЛЮЛИК
А нету больше стадиона в Донецке, опущенцы все разобрали, все пропили и сдали на металлолом
гость  (аноним)  02.11.2020, 18:31
Оценка:  0
гость
Людям это говорит о том насколько далеки обычные европейцы от ваших упоротых заморочек с этой козней на Донбассе
гость  (аноним)  02.11.2020, 18:22
Оценка:  0
гость
ДНР там построила новый аэропорт. Называется ПНХ.
гость  (аноним)  02.11.2020, 18:20
Оценка:  -1
гость
Только возьмите военную форму вермахта и с сепарами поговорите - Зина, Зоя пух пух верьйовка.
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