Рой Кин: Сульшер потеряет работу с этими игроками

Экс-игрок "красных дьяволов" прокомментировал домашнее поражение от Арсенала.

Бывший игрок Манчестер Юнайтед Рой Кин оценил игру манкунианцев в матче 7-го тура Премьер-лиги с Арсеналом (0:1).

"Иногда можно сказать, что нет причин для паники. Но результаты и игра показывает, что в данном случае стоит запаниковать.

Я сужу об игроках по их действиям и просто не замечаю паники. В свое время я никогда не смотрел на тренера, чтобы он зарядил меня мотивацией. Она шла изнутри.

Сульшер потеряет работу с этими игроками. Как пить дать. Так и произойдет", –цитирует Кина Goal.

Ранее сам Сульшер высказался о результате матча с лондонским Арсеналом.