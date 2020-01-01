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Рой Кин: Сульшер потеряет работу с этими игроками

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Экс-игрок "красных дьяволов" прокомментировал домашнее поражение от Арсенала.
Рой Кин
Рой Кин
Getty Images

Бывший игрок Манчестер Юнайтед Рой Кин оценил игру манкунианцев в матче 7-го тура Премьер-лиги с Арсеналом (0:1).

"Иногда можно сказать, что нет причин для паники. Но результаты и игра показывает, что в данном случае стоит запаниковать.

Я сужу об игроках по их действиям и просто не замечаю паники. В свое время я никогда не смотрел на тренера, чтобы он зарядил меня мотивацией. Она шла изнутри.

Сульшер потеряет работу с этими игроками. Как пить дать. Так и произойдет", –цитирует Кина Goal.

Ранее сам Сульшер высказался о результате матча с лондонским Арсеналом.

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Теги: Рой Кин, Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, Арсенал, АПЛ, футбол
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