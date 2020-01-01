Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Яремчук оформил хет-трик за 15 минут

Комментариев: 0
Украинский форвард Гента трижды отличился в матче 11-го тура чемпионата Бельгии.
Роман Яремчук
Роман Яремчук
Getty Images

Нападающий Гента украинец Роман Яремчук  трижды забил Васланд-Беверену в матче 11-го тура чемпионата Бельгии.

Уже на 18-й минуте VAR отменил забитый мяч украинца, но спустя 11 минут Роман отметился засчитанным  голом. На 37-й минуте матча Яремчук сделал дубль, а на 44-й оформил первый в своей карьере хет-трик.

Напомним, что по результатам матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы Гент - Хоффенхайм Роман Яремчук был признан худшим игроком поединка.

Поделись:
Теги: Роман Яремчук, Гент, чемпионат Бельгии, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь