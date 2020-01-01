Яремчук оформил хет-трик за 15 минут

Украинский форвард Гента трижды отличился в матче 11-го тура чемпионата Бельгии.

Нападающий Гента украинец Роман Яремчук трижды забил Васланд-Беверену в матче 11-го тура чемпионата Бельгии.

Уже на 18-й минуте VAR отменил забитый мяч украинца, но спустя 11 минут Роман отметился засчитанным голом. На 37-й минуте матча Яремчук сделал дубль, а на 44-й оформил первый в своей карьере хет-трик.

Напомним, что по результатам матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы Гент - Хоффенхайм Роман Яремчук был признан худшим игроком поединка.