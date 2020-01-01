Бэйл забил первый гол за Тоттенхэм после возвращения
Валлиец принес "шпорам" победу в матче 7-го тура АПЛ.
Нападающий Тоттенхэма Гарет Бэйл забил Брайтону спустя 3 минуты после выхода на замену.
Это первый гол валлийца за "шпор" после возвращения из Реала. До этого Бэйл не отличался результативными действиями на протяжении трех матчей.
В последний раз Бэйл забивал за Тоттенхэм 7 лет 166 дней назад. Он впервые нанес результативный удар в АПЛ, выйдя на замену.
31-летний футболист забил впервые с 22 января. Тогда, выступая за Реал он забил Унионистас Саламанке (3:1) в матче Кубка Испании.
Ранее Бэйл поделился впечатлениями от возвращения в Тоттенхэм.
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