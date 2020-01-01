Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бэйл забил первый гол за Тоттенхэм после возвращения

Комментариев: 0
Валлиец принес "шпорам" победу в матче 7-го тура АПЛ.
Гарет Бэйл и Эрик Дайер
Гарет Бэйл и Эрик Дайер
Getty Images

Нападающий Тоттенхэма Гарет Бэйл забил Брайтону спустя 3 минуты после выхода на замену.

Это первый гол валлийца за "шпор" после возвращения из Реала. До этого Бэйл не отличался результативными действиями на протяжении трех матчей.

В последний раз Бэйл забивал за Тоттенхэм 7 лет 166 дней назад. Он впервые нанес результативный удар в АПЛ, выйдя на замену.

31-летний футболист забил впервые с 22 января. Тогда, выступая за Реал он забил Унионистас Саламанке (3:1) в матче Кубка Испании.

Ранее Бэйл поделился впечатлениями от возвращения в Тоттенхэм.

Поделись:
Теги: Гарет Бэйл, Тоттенхэм, Брайтон, АПЛ, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь