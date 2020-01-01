Бэйл забил первый гол за Тоттенхэм после возвращения

Валлиец принес "шпорам" победу в матче 7-го тура АПЛ.

Нападающий Тоттенхэма Гарет Бэйл забил Брайтону спустя 3 минуты после выхода на замену.

Это первый гол валлийца за "шпор" после возвращения из Реала. До этого Бэйл не отличался результативными действиями на протяжении трех матчей.

В последний раз Бэйл забивал за Тоттенхэм 7 лет 166 дней назад. Он впервые нанес результативный удар в АПЛ, выйдя на замену.

31-летний футболист забил впервые с 22 января. Тогда, выступая за Реал он забил Унионистас Саламанке (3:1) в матче Кубка Испании.

Ранее Бэйл поделился впечатлениями от возвращения в Тоттенхэм.