Суркис прокомментировал победу Усика над Чисорой

Президент Динамо поделился эмоциями от победы украинского боксера.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис поздравил Александра Усика с победой над Дереком Чисорой.

"От имени всех динамовцев поздравляю вас с важной и заслуженной победой. Миллионы украинцев искренне желали вам успеха в бою против Чисоры и их ожидания оправдались.

Знаю, что вы давно поддерживаете Динамо – эта поддержка и уважение являются взаимными. Динамовцы искренне переживают за вас и желают только побед.

Своими блестящими успехами вы поддерживаете позитивный спортивный имидж Украины в мире. Чувство гордости переполняет, когда после каждой победы вы демонстрируете миллионам фанатов украинский флаг.

От всей души желаем вам побед, здоровья и чемпионских поясов", – написал Суркис.