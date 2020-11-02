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Суркис прокомментировал победу Усика над Чисорой

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Президент Динамо поделился эмоциями от победы украинского боксера.
Игорь Суркис
Игорь Суркис
Getty Images

Президент киевского Динамо Игорь Суркис поздравил Александра Усика с победой над Дереком Чисорой.

"От имени всех динамовцев поздравляю вас с важной и заслуженной победой. Миллионы украинцев искренне желали вам успеха в бою против Чисоры и их ожидания оправдались.

Знаю, что вы давно поддерживаете Динамо – эта поддержка и уважение являются взаимными. Динамовцы искренне переживают за вас и желают только побед.

Своими блестящими успехами вы поддерживаете позитивный спортивный имидж Украины в мире. Чувство гордости переполняет, когда после каждой победы вы демонстрируете миллионам фанатов украинский флаг.

От всей души желаем вам побед, здоровья и чемпионских поясов", – написал Суркис.

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Теги: Игорь Суркис, Александр Усик, Дерек Чисора, Динамо Киев, бокс, Украина
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  02.11.2020, 00:41
Оценка:  +2
гость
Суркис молодец ! Мозгов явно больше, чем у Зеленского , который не удосужился поздравить Сашу !
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