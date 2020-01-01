Сульшер - о 0:1 с Арсеналом: Я просто продолжу работать

Наставник "красных дьяволов" прокомментировал поединок 6-го тура АПЛ с Арсеналом.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер высказался после поражения от Арсенала (0:1) в матче АПЛ.

"Когда играешь хорошо, думаешь, что можешь снять ногу с педали газа. Но это так не работает. Это была большая игра против хорошей команды, и нужно было быть абсолютно точным во всем.

Если ты слегка опоздал в борьбу – соперник уходит, а ты нарушаешь. Мы были слишком небрежны, многие передачи ушли не туда, игроки не перемещались как надо.

Слишком многое из того, что могло пойти не так, сегодня пошло не так. Сегодня мы не добились того, на что рассчитывали.

Пенальти? Погба нужно было оставаться на ногах. Поль знает, что это легко подаренный одиннадцатиметровый, схожий с моментом Матича, когда было близко к пенальти.

Я просто продолжу работать. Это хорошая команда, желающая побеждать, двигаться вперед и усердно работать. Сегодня они вернутся домой разочарованными, но я знаю этих парней, и они соберутся», – цитирует Сульшера BBS Sport.

Напомним, что Манчестер Юнайтед занимает 15-ю строчку в АПЛ после 6 туров.