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Манчестер Юнайтед с 7-ю очками после 6-ти туров АПЛ

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"Красные дьяволы" выдали крайне слабый старт сезона.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Сегодня, 1 ноября, в рамках 6-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед принимал дома лондонский Арсенал.

Гол Обамеянга с пенальти принес “канонирам“ победу над Манчестер Юнайтед (1:0). Лондонская команда впервые одержала победу на Олд Траффорд с сентября 2006 года.

По итогам матча Арсенал имеет в воем активе 12 очков занимая 8-е место в АПЛ, в то время как Манчестер Юнайтед с 7-ю баллами находится на 15-й строчке.

Ранее Манчестер Юнайтед был сенсационно разгромлен Тоттенхэмом 1:6 на домашнем стадионе в рамках 4-го тура АПЛ.

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Теги: Манчестер Юнайтед, Арсенал, АПЛ, турнирная таблица, футбол
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