Манчестер Юнайтед с 7-ю очками после 6-ти туров АПЛ
"Красные дьяволы" выдали крайне слабый старт сезона.
Сегодня, 1 ноября, в рамках 6-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед принимал дома лондонский Арсенал.
Гол Обамеянга с пенальти принес “канонирам“ победу над Манчестер Юнайтед (1:0). Лондонская команда впервые одержала победу на Олд Траффорд с сентября 2006 года.
По итогам матча Арсенал имеет в воем активе 12 очков занимая 8-е место в АПЛ, в то время как Манчестер Юнайтед с 7-ю баллами находится на 15-й строчке.
Ранее Манчестер Юнайтед был сенсационно разгромлен Тоттенхэмом 1:6 на домашнем стадионе в рамках 4-го тура АПЛ.
Полная версия правил