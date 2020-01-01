Пять игроков Динамо сдали положительные тесты на коронавирус
В киевском клубе продолжает бушевать эпидемия.
Пять футболистов Динамо сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает главный редактор журнала Футбол Артем Франков в своем телеграмм-канале.
Из заболевших: защитник Александр Караваев, а также хавбеки Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили, Миккель Дуэлунд и Тудор Бэлуцэ.
Также положительный результат у ассистента главного тренера Мирчи Луческу – Эмиля Караса и врачей команды. У большинства болезнь протекает бессимптомно.
В первую команду переведен защитник Константин Вивчаренко.
Ранее коронавирус подтвердили у Дениса Бойко, Георгия Бущана и Виталия Миколенко.
4 ноября Динамо в гостях сыграет против Барселоны в ЛЧ, 8 ноября – встреча против Шахтера в УПЛ.
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