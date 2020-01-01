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Пять игроков Динамо сдали положительные тесты на коронавирус

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В киевском клубе продолжает бушевать эпидемия.
Мирча Луческу
Мирча Луческу
Getty Images

Пять футболистов Динамо сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает главный редактор журнала Футбол Артем Франков в своем телеграмм-канале.

Из заболевших: защитник Александр Караваев, а также хавбеки Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили, Миккель Дуэлунд и Тудор Бэлуцэ.

Также положительный результат у ассистента главного тренера Мирчи Луческу – Эмиля Караса и врачей команды. У большинства болезнь протекает бессимптомно.

В первую команду переведен защитник Константин Вивчаренко.

Ранее коронавирус подтвердили у Дениса Бойко, Георгия Бущана и Виталия Миколенко.

4 ноября Динамо в гостях сыграет против Барселоны в ЛЧ, 8 ноября – встреча против Шахтера в УПЛ.

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Теги: Динамо Киев, Николай Шапаренко, Александр Караваев, УПЛ, коронавирус, футбол
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