Роналду - о матче со специей: Криштиану вернулся – это самое главное

Форвард Ювентуса прокомментировал матч 6-го тура Серии А со Специей.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал свое возвращение в футбол после коронавируса по итогам поединка 6-го тура Серии А против Специи (4:1), в котором он сделал дубль, выйдя на замену.

"Я был на карантине. У меня не было симптомов, я себя хорошо чувствовал. Сегодня я снова начал делать то, что люблю, – играть в футбол.

Серии А характерна конкуренция. Милан показывает отличные результаты, как и Лацио с Наполи. Нам придется хорошо поработать, но мы становимся лучше.

Самое главное – Криштиану вернулся! – цитирует Роналду Sky Sport Italia.

Ранее главный тренер Ювентуса Андреа Пирло поделился мыслями о возвращении португальца на поле.