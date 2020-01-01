Пирло: Криштиану набирает форму, мы его ждали

Наставник "старой синьоры" прокомментировал матч со Специей в рамках 6-го тура Серии А.

Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло подвел итоги поединка 6-го тура Серии А со Специей (4:1).

“Мы хорошо сыграли, надо было выигрывать матч еще в первом тайме, поскольку моментов было много. Если не забивать, рискуешь потерять очки против любого соперника.

Мы хотели победить, и Роналду помог нам. Криштиану набирает форму, мы его ждали.

Мы становимся сильнее, некоторые футболисты возвращаются после травм, и у нас будет время для работы над нашим видением игры. Постепенно мы будем замечать в матчах ситуации, которые мы отрабатывали на тренировках», – приводит слова Пирло Football Italia.

Напомним, что позавчера, 30 октября, Роналду с третей попытки сдал отрицательный тест на коронавирус.