Львов прервал 19-матчевую серию без побед в УПЛ
Команда дома обыграла Ворсклу в 8-м туре УПЛ.
Сегодня, 1 ноября, Львов на домашней арене обыграл Ворсклу в раках 8-го тура УПЛ (1:0).
Это первая победа львовян с 23 февраля. В том матче команда обыграла на выезде Олимпик (1:0).
Дома же Львов не побеждал с 14 декабря 2019-го, тогда были заработаны три очка в поединке против Колоса (3:2).
После матча с Олимпиком было 9 ничьих и 10 поражений.
В данный момент Львов занимает предпоследнее место в УПЛ с 4 очками в активе. Команда опередила Рух по итогам 8-го тура.
Напомним, что 4 октября Львов объявил об отставке главного тренера команды Грегория Цецадзе.
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