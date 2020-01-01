Львов прервал 19-матчевую серию без побед в УПЛ

Команда дома обыграла Ворсклу в 8-м туре УПЛ.

Сегодня, 1 ноября, Львов на домашней арене обыграл Ворсклу в раках 8-го тура УПЛ (1:0).

Это первая победа львовян с 23 февраля. В том матче команда обыграла на выезде Олимпик (1:0).

Дома же Львов не побеждал с 14 декабря 2019-го, тогда были заработаны три очка в поединке против Колоса (3:2).

После матча с Олимпиком было 9 ничьих и 10 поражений.

В данный момент Львов занимает предпоследнее место в УПЛ с 4 очками в активе. Команда опередила Рух по итогам 8-го тура.

Напомним, что 4 октября Львов объявил об отставке главного тренера команды Грегория Цецадзе.