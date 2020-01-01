Ливерпуль вернул себе лидерство в АПЛ

"Мерсисайдцы" обыграли Вест Хэм, в то время как Эвертон уступил Ньюкаслу.

Эвертон уступил Ньюкаслу (1:2) в рамках 7-го тура чемпионата Англии.

По итогам этого матча у "ирисок" остается 13 очков, и Ливерпуль, набравший 16 баллов, стал единоличным лидером в турнирной таблице.

Команда Юргена Клоппа вчера обыграла Вест Хэм (2:1).

А Эвертон после четырех побед и ничьей на старте сезона проиграл второй раз подряд. В предыдущем раунде команда Карло Анчелотти уступила Саутгемптону (0:2).

В следующем туре Ливерпуль в гостях сыграет с Манчестер Сити.

Ранее сообщалось, что текущий сезон лиги стал самым результативным в истории всей АПЛ.