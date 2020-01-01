Роналду эффектно вернулся после коронавируса

Португалец забил гол уже через 3 минуты после выхода на замену.

Туринский Ювентус обыграл Специю в рамках 6-го тура Серии А (4:1).

На 56-й минуте на поле вышел форвард Криштиану Роналду, заменив нападающего Пауло Дибалу.

Уже через три минуты португалец отправил мяч в ворота соперника после передачи Альваро Мораты.

На 76-й минуте форвард сделал дубль, реализовав пенальти.

Таким образом, Роналду забил в первом матче после излечения от коронавируса. Он пропустил 2 игры Серии А и 2 матча Лиги чемпионов.

Напомним, что за время отсутствия Роналду Ювентус уступил Барселоне 0:2 в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.