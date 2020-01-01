Роналду эффектно вернулся после коронавируса
Португалец забил гол уже через 3 минуты после выхода на замену.
Туринский Ювентус обыграл Специю в рамках 6-го тура Серии А (4:1).
На 56-й минуте на поле вышел форвард Криштиану Роналду, заменив нападающего Пауло Дибалу.
Уже через три минуты португалец отправил мяч в ворота соперника после передачи Альваро Мораты.
На 76-й минуте форвард сделал дубль, реализовав пенальти.
Таким образом, Роналду забил в первом матче после излечения от коронавируса. Он пропустил 2 игры Серии А и 2 матча Лиги чемпионов.
Напомним, что за время отсутствия Роналду Ювентус уступил Барселоне 0:2 в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
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