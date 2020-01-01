Ибрагимович повторил рекорд Шевченко

Форвард Милана забил в матче шестого тура Серии А против Удинезе.

Нападающий Милана 39-летний Златан Ибрагимович повторил рекорд украинца Андрея Шевченко.

Шведский форвард забил за "россонери" в 6 матчах серии А подряд.

Среди игроков Милана в эпоху трех очков за победу такого результата достигал только Андрей Шевченко в 2001-м, а также сам Златан в 2012-м, сообщает OptaPaolo в своем Twitter.

Ранее Ибрагимович креативно высказался о миланском клубе в своем Instagram.