Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ибрагимович повторил рекорд Шевченко

Комментариев: 0
Форвард Милана забил в матче шестого тура Серии А против Удинезе.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Нападающий Милана 39-летний Златан Ибрагимович повторил рекорд украинца Андрея Шевченко.

Шведский форвард забил за "россонери" в 6 матчах серии А подряд.

Среди игроков Милана в эпоху трех очков за победу такого результата достигал только Андрей Шевченко в 2001-м, а также сам Златан в 2012-м, сообщает OptaPaolo в своем Twitter.

Ранее Ибрагимович креативно высказался о миланском клубе в своем Instagram.

Поделись:
Теги: Златан Ибрагимович, Андрей Шевченко, Милан, Удинезе, Сери А, рекорд, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь