Стало известно, с кем сыграет Шахтер в 1/8 финала Лиги Европы

Донецкому клубу предстоит сыграть против немецкого Вольфсбурга.

Сегодня, 28 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

Единственный участником из Украины на этой стадии является донецкий Шахтер, который в 1/16 финала выбил португальскую Бенфику.

По итогам жеребьевки соперником “горняков“ в 1/8 финала Лиги Европы стал немецкий Вольфсбург, который на стадии 1/16 финала одолел Мальме. Кроме того, на групповом этапе Вольфсбург встречался с другой украинской командой - Александрией.

🔥 «Шахтер» встретится с «Вольфсбургом» в 1/8 финала Лиги Европы! ⚒



Первый матч проведем на выезде 12 марта, ответный – в Харькове 19-го. pic.twitter.com/YEEfkTjIyr — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 28, 2020

Напомним, первый матч 1/8 финала состоится в Германии 12 марта, а ответный поединок пройдет в Украине 19 марта. Точное время начала поединков будет определено позднее.

С полными результатами жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы можно ознакомиться здесь.