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Стало известно, с кем сыграет Шахтер в 1/8 финала Лиги Европы

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Донецкому клубу предстоит сыграть против немецкого Вольфсбурга.
Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
ФК Шахтер Донецк

Сегодня, 28 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

Единственный участником из Украины на этой стадии является донецкий Шахтер, который в 1/16 финала выбил португальскую Бенфику.

По итогам жеребьевки соперником “горняков“ в 1/8 финала Лиги Европы стал немецкий Вольфсбург, который на стадии 1/16 финала одолел Мальме. Кроме того, на групповом этапе Вольфсбург встречался с другой украинской командой - Александрией.

Напомним, первый матч 1/8 финала состоится в Германии 12 марта, а ответный поединок пройдет в Украине 19 марта. Точное время начала поединков будет определено позднее.

С полными результатами жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы можно ознакомиться здесь.

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Лига Европы, футбол, жеребьевка, плей-офф
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