Ювентус - Интер: прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Италии

Ювентус примет Интер в рамках 26-го тура Серии А. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В воскресенье, 1 марта, Ювентус примет Интер в матче 26-го тура чемпионата Италии. Поединок состоится в Турине на стадионе Альянц Стэдиум.

Ювентус сейчас возглавляет турнирную таблицу Серии А, имея в своем активе 60 очков после 25 туров. Интер занимает третью строчку, набрав 54 балла. При этом у миланского клуба есть еще один матч в запасе.

С 1993 года Интер и Ювентус провели 61 очную встречу. На счету миланцев 28 побед, у Ювентуса - 13 выигрышных поединков, а еще 20 игр завершили вничью. Что касается предстоящего матча, то букмекеры считают фаворитом встречи туринский клуб.

Так, в компании Parimatсh принимают ставки на победу Ювентуса с коэффициентом 2.31, в то время как на подопечных Конте можно поставить с коэффициентом 3.35. Ничью здесь оценили в 3.25.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill. Победу подопечных Сарри здесь оценили в 2.25, а на триумф “нерадзури“ принимают ставки с коэффициентом 3.25. Ничейный результат здесь оценили в 3.20.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Ювентуса - 2.25, победа Интера - 3.40, ничья - 3.20.

Напомним, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Ювентус - Интер, которая начнется 1 марта в 21:45 по киевскому времени.