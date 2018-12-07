Ювентус - Интер: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

Ювентус примет Интер в рамках 26-го тура Серии А. Следите за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на нашем сайте.

В воскресенье, 1 марта, Ювентус примет Интер в матче 26-го тура чемпионата Италии. Поединок состоится в Турине на стадионе Альянц Стэдиум.

Онлайн-трансляция матча Ювентус - Интер будет доступна в этой новости 1 марта, начиная с 21:45 по киевскому времени.

Ювентус сейчас возглавляет турнирную таблицу Серии А, имея в своем активе 60 очков после 25 туров. Однако по пятам следует Лацио - отставание составляет лишь 1 пункт, так что “старой сеньоре“ крайне важно одержать победу в предстоящем матче.

Интер занимает третью строчку, набрав 54 балла. При этом у миланского клуба есть еще один матч в запасе - команда не сыграла поединок 25-го тура, так как его перенесли из-за коронавируса. Так что “нерадзурри“ будут играть на победу, чтобы сократить отставание от Ювентуса и Лацио.

С 1993 года Интер и Ювентус провели 61 очную встречу. На счету миланцев 28 побед, у Ювентуса - 13 выигрышных поединков, а еще 20 игр завершили вничью. Что касается предстоящего матча, то букмекеры считают фаворитом встречи туринский клуб.

Последние матчи Ювентуса:

26.02.20. Лион - Ювентус - 1:0 (Лига чемпионов)

22.02.20. СПАЛ - Ювентус - 1:2 (Серия А)

16.02.20. Ювентус - Брешия - 2:0 (Серия А)

13.02.20. Милан - Ювентус - 1:1 (Кубок Италии)

08.02.20. Верона - Ювентус - 2:1 (Серия А)

Последние матчи Интера:

27.02.20. Интер - Лудогорец - (Лига Европы)

20.02.20. Лудогорец - Интер - 0:2 (Лига Европы)

16.02.20. Лацио - Интер - 2:1 (Серия А)

12.02.20. Интер - Наполи - 0:1 (Кубок Италии)

09.02.20. Интер - Милан - 4:2 (Серия А)

Последние очные встречи:

06.10.19. Интер - Ювентус - 1:2 (Серия А)

24.07.19. Ювентус - Интер - 1:1 / 4:3 по пен. (Международный кубок чемпионов)

27.04.19. Интер - Ювентус - 1:1 (Серия А)

07.12.18. Ювентус - Интер - 1:0 (Серия А)

28.04.19. Интер - Ювентус - 2:3 (Серия А)