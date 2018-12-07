Ювентус - Интер: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии
В воскресенье, 1 марта, Ювентус примет Интер в матче 26-го тура чемпионата Италии. Поединок состоится в Турине на стадионе Альянц Стэдиум.
Онлайн-трансляция матча Ювентус - Интер будет доступна в этой новости 1 марта, начиная с 21:45 по киевскому времени.
Ювентус сейчас возглавляет турнирную таблицу Серии А, имея в своем активе 60 очков после 25 туров. Однако по пятам следует Лацио - отставание составляет лишь 1 пункт, так что “старой сеньоре“ крайне важно одержать победу в предстоящем матче.
Интер занимает третью строчку, набрав 54 балла. При этом у миланского клуба есть еще один матч в запасе - команда не сыграла поединок 25-го тура, так как его перенесли из-за коронавируса. Так что “нерадзурри“ будут играть на победу, чтобы сократить отставание от Ювентуса и Лацио.
С 1993 года Интер и Ювентус провели 61 очную встречу. На счету миланцев 28 побед, у Ювентуса - 13 выигрышных поединков, а еще 20 игр завершили вничью. Что касается предстоящего матча, то букмекеры считают фаворитом встречи туринский клуб.
Последние матчи Ювентуса:
26.02.20. Лион - Ювентус - 1:0 (Лига чемпионов)
22.02.20. СПАЛ - Ювентус - 1:2 (Серия А)
16.02.20. Ювентус - Брешия - 2:0 (Серия А)
13.02.20. Милан - Ювентус - 1:1 (Кубок Италии)
08.02.20. Верона - Ювентус - 2:1 (Серия А)
Последние матчи Интера:
27.02.20. Интер - Лудогорец - (Лига Европы)
20.02.20. Лудогорец - Интер - 0:2 (Лига Европы)
16.02.20. Лацио - Интер - 2:1 (Серия А)
12.02.20. Интер - Наполи - 0:1 (Кубок Италии)
09.02.20. Интер - Милан - 4:2 (Серия А)
Последние очные встречи:
06.10.19. Интер - Ювентус - 1:2 (Серия А)
24.07.19. Ювентус - Интер - 1:1 / 4:3 по пен. (Международный кубок чемпионов)
27.04.19. Интер - Ювентус - 1:1 (Серия А)
07.12.18. Ювентус - Интер - 1:0 (Серия А)
28.04.19. Интер - Ювентус - 2:3 (Серия А)
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