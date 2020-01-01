Реал - Барселона: прогноз и ставки букмекеров на Эль-Класико

Реал примет Барселону в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В воскресенье, 1 марта, состоится главный матч испанского чемпионата - Эль-Класико. Реал примет Барселону в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Встреча состоится в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Реал и Барселона борются за первое место в Ла Лиге -каталонцы сейчас лидируют, имея в своем активе 55 очков, а “сливочные“ идут на второй строчке с отставанием в 2 балла.

С 1994 года команды провели 70 очных встреч - в 19 матчах победил Королевский клуб, в 32 - “сине-гранатовые“, а еще 19 поединков завершились вничью. Что касается предстоящего поединка, то букмекеры отдают минимальное предпочтение Реалу.

Так, в компании Parimatсh принимают ставки на победу Королевского клуба с коэффициентом 2.26, в то время как на подопечных Сетьена можно поставить с коэффициентом 3.10. Ничью здесь оценили в 3.70.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill. Победу подопечных Зидана здесь оценили в 2.20, а на триумф “сине-гранатовых“ принимают ставки с коэффициентом 3.10. Ничейный результат здесь оценили в 3.70.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Реала - 2.25, победа Барселоны - 3.00, ничья - 3.70.

Напомним, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Реал - Барселона, которая начнется 1 марта в 22:00 по киевскому времени.