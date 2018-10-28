Реал - Барселона: онлайн-трансляция Эль-Класико

Реал примет Барселону в рамках чемпионата Испании. Следите за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на нашем сайте.

В воскресенье, 1 марта, состоится главный матч испанского чемпионата - Эль-Класико. Реал примет Барселону в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Встреча состоится в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Онлайн-трансляция матча Реал - Барселона будет доступна в этой новости 1 марта, начиная с 22:00 по киевскому времени.

Для обеих команд этот поединок имеет не только принципиальное значение, но и важен в плане борьбы в чемпионате. Каталонцы на данный момент лидируют в турнирной таблице, имея в своем активе 55 очков. У “сливочных“ 53 балла и второе место.

С 1994 года Реал и Барселона провели 70 очных встреч - в 19 матчах победил Королевский клуб, в 32 - “сине-гранатовые“, а еще 19 поединков завершились вничью. Самый крупный счет, с которым побеждали обе команды - 5:0.

Что касается предстоящего поединка, то букмекеры отдают минимальное предпочтение Реалу.

Последние матчи Реала:

26.02.20. Реал - Манчестер Сити - 1:2 (Лига чемпионов)

22.02.20. Леванте - Реал Мадрид - 1:0 (Ла Лига)

16.02.20. Реал Мадрид - Сельта - 2:2 (Ла Лига)

09.02.20. Осасуна - Реал Мадрид - 1:4 (Ла Лига)

06.02.20. Реал Мадрид - Реал Сосьедад - 3:4 (Кубок Испании)

Последние матчи Барселоны:

25.02.20. Наполи - Барселона - 1:1 (Лига чемпионов)

22.02.20. Барселона - Эйбар - 5:0 (Ла Лига)

15.02.20. Барселона - Хетафе - 2:1 (Ла Лига)

09.02.20. Реал Бетис - Барселона - 2:3 (Ла Лига)

06.02.20. Атлетик - Барселона - 1:0 (Кубок Испании)

Последние очные встречи:

18.12.19. Барселона - Реал - 0:0 (Ла Лига)

02.03.19. Реал - Барселона - 0:1 (Ла Лига)

27.02.19. Реал - Барселона - 0:3 (Кбок Испании)

06.02.19. Барселона - Реал - 1:1 (Кубок Испании)

28.10.18. Барселона - Реал - 5:1 (Ла Лига)