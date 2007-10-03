Бенфика - Шахтер: где смотреть матч Лиги Европы

Бенфика примет Шахтер в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Узнайте, где смотреть это противостояние в прямом эфире.

В четверг, 27 февраля, Бенфика примет Шахтер в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Поединок состоится в Лиссабоне на стадионе Эштадиу да Луш.

Это противостояние в Украине в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1. Начало - в 22:00 по киевскому времени. Кроме того, поединок покажет российский канал МАТЧ! Футбол 3.

Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Бенфика - Шахтер, которая начнется 27 февраля в 22:00.

Отметим, что первый поединок состоялся в Харькове 20 февраля и завершился победой донецкого клуба со счетом 2:1. Всего между собой Шахтер и Бенфика играли трижды:

20.02.20. Шахтер - Бенфика - 2:1 (Лига Европы)

04.12.07. Шахтер - Бенфика - 1:2 (Лига чемпионов)

03.10.07. Бенфика - Шахтер - 0:1 (Лига чемпионов)

Что касается предстоящего поединка, то букмекеры считают явным фаворитом встречи португальский клуб.