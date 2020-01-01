Бенфика - Шахтер: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Бенфика примет Шахтер в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В четверг, 27 февраля, Бенфика примет Шахтер в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Поединок состоится в Лиссабоне на стадионе Эштадиу да Луш.

Первый поединок состоялся в Харькове 20 февраля и завершился победой донецкого клуба со счетом 2:1. Всего между собой Шахтер и Бенфика играли трижды - дважды в рамках Лиги чемпионов и один матч - в Лиге Европы. Две победы на счету “горняков“, одна - у “орлов“.

Что касается предстоящего матча, то букмекеры отдают считают явным фаворитом встречи португальский клуб. Так, в компании Parimatсh принимают ставки на победу “орлов“ с коэффициентом 1.83, в то время как на дончан можно поставить с коэффициентом 4.30. Ничью здесь оценили в 3.85.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill. Победу Бенфики здесь оценили в 1.83, а на триумф подопечных Каштру принимают ставки с коэффициентом 4.20. Ничейный результат здесь оценили в 3.60.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Бенфики - 1.80, победа Шахтера - 4.33, ничья - 3.60.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Бенфика - Шахтер, которая начнется 27 февраля в 22:00 по киевскому времени.