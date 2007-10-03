Бенфика - Шахтер: онлайн-трансляция матча 1/16 финала Лиги Европы

Бенфика примет Шахтер в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Следите за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на нашем сайте.

В четверг, 27 февраля, Бенфика примет Шахтер в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Поединок состоится в Лиссабоне на стадионе Эштадиу да Луш.

Онлайн-трансляция матча Бенфика - Шахтер будет доступна в этой новости 27 февраля, начиная с 22:00 по киевскому времени.

Первый поединок состоялся в Харькове 20 февраля и завершился победой донецкого клуба со счетом 2:1.

Всего между собой Шахтер и Бенфика играли трижды - дважды в рамках Лиги чемпионов и один матч - в Лиге Европы. Две победы на счету “горняков“, одна - у “орлов“. Что касается предстоящего матча, то букмекеры отдают считают фаворитом встречи португальский клуб.

Последние матчи Шахтера:

23.02.20. Шахтер - Десна - 1:0 (УПЛ)

20.02.20. Шахтер - Бенфика - 2:1 (Лига Европы)

13.02.20. Шахтер - Волынь - 2:0 (товарищеский матч)

09.02.20. Шахтер - Вентспилс - 1:0 (товарищеский матч)

08.02.20. Олимпия - Шахтер - 1:3 (товарищеский матч)

Последние матчи Бенфики:

24.02.20. Жил Висенте - Бенфика - (чемпионат Португалии)

20.02.20. Шахтер - Бенфика - 2:1 (Лига Европы)

15.02.20. Бенфика - Брага - 0:1 (чемпионат Португалии)

11.02.20. Фамаликан - Бенфика - 1:1 (Кубок Португалии)

08.02.20. Порту - Бенфика - 3:2 (чемпионат Португалии)

Очные встречи:

20.02.20. Шахтер - Бенфика - 2:1 (Лига Европы)

04.12.07. Шахтер - Бенфика - 1:2 (Лига чемпионов)

03.10.07. Бенфика - Шахтер - 0:1 (Лига чемпионов)