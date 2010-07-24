Лион - Ювентус: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Лион примет Ювентус в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Следите за поединком в онлайн-трансляции на нашем сайте.

В среду, 26 февраля, Лион примет Ювентус в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится в в пригороде Лиона Десин-Шарпье на стадионе Парк Олимпик Лион (Стад де Люмьер).

Онлайн-трансляция матча Лион - Ювентус будет доступна в этой новости 26 февраля, начиная с 22:00 по киевскому времени.

В рамках группового этапа турнира Лион занял второе место в группе G, набрав 8 очков за 6 матчей. Французский коллектив уступил РБ Лейпциг, но обошел Бенфику (отправилась в Лигу Европы) и Зенит.

Ювентус набрал 16 баллов вышел в плей-офф с первого места в квартете D, опередив Атлетико (вышел со второго места), Байер (отправился в ЛЕ) и Локомотив.

Между собой Лион и Ювентус играли пять раз - четыре победы на счету “старой сеньоры“, а один поединок завершился вничью. Что касается предстоящего матча, то букмекеры считают фаворитом гостей поля.

Последние игры Лиона:

21.02.20. Мец - Лион - 0:2 (Лига 1)

16.02.20. Лион - Страсбур - 1:1 (Лига 1)

12.02.20. Лион - Марсель - 1:0 (Кубок Франции)

09.02.20. ПСЖ - Лион - 4:2 (Лига 1)

05.02.20. Лион - Амьен - 0:0 (Лига 1)

Последние матчи Ювентуса:

22.02.20. СПАЛ - Ювентус - (Серия А)

16.02.20. Ювентус - Брешия - 2:0 (Серия А)

13.02.20. Милан - Ювентус - 1:1 (Кубок Италии)

08.02.20. Верона - Ювентус - 2:1 (Серия А)

02.02.20. Ювентус - Фиорентина - 3:0 (Серия А)

Очные встречи:

02.11.16. Ювентус - Лион - 1:1 (Лига чемпионов)

18.10.16. Лион - Ювентус - 0:1 (Лига чемпионов)

10.04.14. Ювентус - Лион - 2:1 (Лига Европы)

03.04.14. Лион - Ювентус - 0:1 (Лига Европы)

24.07.10. Ювентус - Лион - 2:1 (Товарищеский матч)